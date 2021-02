Se sortearon las zonas y el fixture de la Liga Profesional

Se viene el torneo de la Liga Profesional y en el día de hoy, los directivos del ente, realizaron el sorteo de las zonas y el fixture, Son dos zonas de 13 equipos cada uno donde River encabeza la Zona A y Boca la Zona B.

Los otros clubes grandes que acompañarán a River en la zona son San Lorenzo de Almagro y Racing. En tanto que el otro grande que compartirá zona con Boca es Independiente.

La Zona A estará integrada por estará integrado por River Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Estudiantes, Colón, Rosario Central, Aldosivi, Arsenal, Central Córdoba, Godoy Cruz y Platense.

La B la integran Boca, Independiente, Huracán, Vélez, Lanús, Gimnasia de La Plata, Unión, Newell´s, Patronato, Defensa y Justicia, Atlético Tucumán, Talleres de Córdoba y Sarmiento.

Se jugarán 12 fechas desde el 12 de febrero y se sumarán los clásicos interzonales. Terminada esa primera rueda, los cuatro primeros de cada zona se enfrentarán en un playoff por el título de manera cruzada: 1° de la zona A vs. 4° de la B, 2° de la A vs. 3° de la B, 3° de la A vs. 2° de la B y 4° de la A vs. 1° de la B. Se eliminarán a un solo partido y en cancha neutral, hasta llegar a la definición por el título, que será el 30 de mayo.

Por su parte, en el debut Boca recibirá a Gimnasia de La Plata y River visitará a Estudiantes de La Plata.

La primera fecha de la Zona A

La primera fecha de la Zona B