Se viene la 3ra edición de la "Batalla de arqueros y arqueras

Para el cierre de año, vuelve la batalla de arqueros y arqueras. Será el próximo domingo 17 de diciembre a partir de las 09:00hs, organizado por el Centro de Entrenamiento Específico para Arqueros Catamarca (CEEAC).

Se realizará en Complejo "Leones", sito en Solidaridad y altruismo, B° Malvinas Argentinas. El perfil del torneo es familiar, por lo que todas y todos podrán disfrutar de la competencia.

La competencia tendrá el formato de un Mundial. Habrá grupos de 4 o más arqueros que jugarán todos contra todos. Una vez disputados los partidos de los grupos se jugará la etapa de eliminatoria directa, hasta llegar a la Gran Final.

Las categorías participantes serán Infantil SUB 10, Infantil SUB 13, Juvenil SUB 16, Libre 17 a 29 años, Master +30 años, Veteranos +45 años y libre femenino. Será todo un día de batallas donde se pondrán a pruebas las habilidades bajo los tres palos.

Las inscripciones se recibirán hasta el 12 de diciembre al 383-403-8317 de Nicolás Marcial.

¿Qué es una Batalla de Arqueros?



Es un enfrentamiento entre dos arqueros en un campo de dimensiones reducidas con dos arcos. El objetivo es salvaguardar tu arco y convertir la mayor cantidad de goles en el de tu rival. Los partidos constan de 2 tiempos de 2 minutos cada uno. Para convertir goles podrás utilizar cualquier parte de tu cuerpo, siempre que te encuentres en la zona de ataque.