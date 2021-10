Se viene la sexta fecha en la A y quinta en la B de la Liga Chacarera

En una nueva reunión de delegados y Comisión Directiva de la Liga Chacarera de Fútbol, se programó la sexta fecha del Torneo Anual en la A y quinta en la B.

Además, programaron el partido de vuelta entre Coronel Daza y Jorge Newbery por el Provincial que se jugará el domingo en el Prevedello. En tanto que Coronel Daza completará la fecha la semana que viene, más precisamente el miércoles ante Los Sureños de local

Programación

Día Viernes 22/10:

Estadio Primo Antonio Prevedello:

15 hs La Carrera vs. La Estación

17 hs Villa Dolores vs Sumalao

Día Sábado 23/10:

Estadio Las Pirquitas

16.30 hs Las Pirquitas vs. Juventud Unida LF

Estadio Defensores de Esquiu:

16.30 hs Defensores de Esquiú vs. La Merced

Estadio Primo Antonio Prevedello:

15.30 hs Obreros vs. Social San Antonio

17.30 Social Rojas vs. Ateneo MM

19.30 hs El Auténtico vs La Tercena

Domingo 24/10

17 hs Coronel Daza vs Jorge Newbery (Torneo Provincial)

21 hs San Martín vs. Independiente SA

Día Miércoles 27/10:

Estadio Coronel Daza:

17 hs Deportivo Coronel Daza vs Sportivo Los Sureños