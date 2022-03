Se vienen más partidos por Copa Argentina

La Copa Argentina 22022 ya lleva varios partidos de la primera ronda disputados, con Boca, último campeón, y River ya clasificados a 16 vos de final, entre otros. Este martes, desde la Asociación del Fútbol Argentino oficializaron la programación de otros cinco partidos, entre los que se encuentran Racing e Independiente, que aprovecharán el parate por la fecha FIFA. Todos tendrán transmisión de TyC Sports y TyC Sports Play.

Además del cruce entre Arsenal y Chaco For Ever de este martes y Talleres ante Güemes de Santiago del Estero del miércoles, el próximo martes 23 de marzo, Unión de Santa Fe se medirá con Sportivo Las Parejas desde as 19.10 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Además, el viernes 25 a las 15.15, Estudiantes de La Plata y Puerto Nuevo se enfrentarán en el Gigante de Alberdi, de Belgrano de Córdoba.

El sábado 26 de marzo, en el Día del Hincha de Independiente, el Rojo lo celebrará enfrentando a Central Norte de Salta por los 32vos de final de la Copa Argentina, será desde las 19.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Al día siguiente, el domingo 27 y desde las 21.10, Racing y Gimnasia y Tiro de Salta jugarán en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por un lugar en la próxima ronda. Finalmente, Defensa y Justicia jugará ante Sacachispas el miércoles 30 de marzo desde las 20.10 en cancha de Belgrano en Córdoba.

Los próximos partidos de la Copa Argentina por TyC Sports

Miércoles 16 de marzo

20.00: Talleres C - Güemes SdE (Padre Martearena)

Miércoles 23 de marzo

19.10: Unión - Sportivo Las Parejas (Marcelo Bielsa)

Viernes 25 de marzo

15.10: Estudiantes LP - Puerto Nuevo (Gigante de Alberdi)

Sábado 26 de marzo

19.30: Independiente - Central Norte (Mario Alberto Kempes)

Domingo 27 de marzo

21.10 Racing - Gimnasia y Tiro (Madre de Ciudades)

Miércoles 30 de marzo

20.10: Defensa y Justicia - Sacachispas (Gigante de Alberdi)