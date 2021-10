Sebastián Villa pidió disculpas: Tomé una decisión errada

Sebastián Villa, delantero de Boca Juniors, admitió este miércoles a la mañana que se equivocó y que tomó una decisión "equivocada" cuando se ausentó el mes pasado para viajar a Colombia y desde entonces no volvió a jugar por decisión del club "xeneize".



Villa pidió hablar con los medios que cubren el entrenamiento de Boca en el predio de Ezeiza, en busca de destrabar una situación complicada para él, ya que hasta este miércoles no era tenido en cuenta por el cuerpo técnico que encabeza el entrenador Sebastián Battaglia.



"Pido disculpas a los hinchas del club, y también lo hice con mis compañeros del plantel. Tomé una decisión equivocada y ahora quiero mirar hacia adelante y pensar en darle lo mejor al equipo cuando me requieran", dijo Villa.



El futbolista colombiano había viajado a Medellín en agosto pasado y regresó en septiembre, tras informar que se ausentaba por un tema de salud de su madre. Al viralizarse fotos que mostraban a Villa en una discoteca de Medellín, el "mundo Boca" estalló contra el jugador.



En tanto, Villa afronta un próximo juicio oral -aún sin fecha- en los tribunales de Lomas de Zamora por violencia de género, tras la denuncia de su expareja Daniela Cortés.