Según un diario español, Messi "está en shock"

"Messi, en shock tras no poder seguir en el Barcelona". Este es el título que utilizó el diario Mundo Deportivo para dar a conocer cómo se siente en estos momentos el 10 argentino. El club anunció que el jugador no podrá seguir vistiendo los colores del Culé ya que no puede cumplir con el fair-play financiero que exige LaLiga de España. Una situación que golpeó y sorprendió a todos los fanáticos. "Ahora está asimilando lo sucedido en las últimas horas", comienza el texto.

Según Mundo Deportivo, “Messi está realmente afectado, según cuentan sus allegados. El argentino regresó ayer de Ibiza para firmar su nuevo contrato con el Barça. Aseguran que todo estaba atado y listo para formalizarse. Que el acuerdo se firmaba este jueves. Pero hoy desde el club le han llamado para comunicarle que no puede inscribirle debido a las restricciones de LaLiga”.

Esta vez es oficial: el FC Barcelona anunció en un comunicado que Lionel Messi no seguirá en el club pese a que todo indicaba que la renovación era un hecho.

“Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona”, se titula la nota oficial del club que dice a continuación: “A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”.