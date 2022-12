Sergio Busquets anunció su retiro de la selección de España tras la amarga despedida del Mundial de Qatar 2022

A diez días de la dura eliminación de España del Mundial de Qatar 2022, Sergio Busquets anunció su retiro de La Roja y puso así punto final a una trayectoria internacional que se extendió por más de 13 años. “Después de 143 partidos, ha llegado el momento de despedirme de la selección”, comunicó el mediocampista del Barcelona en sus redes sociales.

Busi, de 34 años, debutó con su selección el 1 de abril de 2009, en un triunfo 2-1 ante Turquía por las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica 2010 y bajo la dirección técnica de Vicente del Bosque. Al poco tiempo se ganó la titularidad y desde entonces, su inteligencia táctica y su calidad técnica lo convirtieron prácticamente en intocable para cada uno de los entrenadores que lo dirigieron en el combinado ibérico.

El volante central fue pieza clave en las coronaciones de España en la Copa del Mundo del 2010 y la Eurocopa del 2012. Durante su carrera estuvo presente en cuatro citas mundialistas, en Qatar 2022 siendo capitán del equipo. Las 143 presentaciones lo llevaron a ser el tercer jugador que más veces vistió la camiseta de su país: solo Sergio Ramos (180) e Iker Casillas (167) jugaron más partidos. Las estadísticas individuales, además, muestran que convirtió dos goles y dio nueve asistencias.

“Quisiera agradecer a todas las personas que me han acompañado en este largo camino. Desde Vicente del Bosque que me dio la oportunidad de empezar, a Luis Enrique por hacerme disfrutar hasta el último segundo. También agradecer la confianza de Julen Lopetegui, Fernando Hierro o Robert Moreno, así como, a todos sus staffs. Y cómo no a todos y cada uno de mis compañeros, con los que he luchado por intentar llevar a la selección donde se merecía, con más o con menos éxito pero siempre dándolo todo y con el mayor de los orgullos”, expresó este viernes a través de Instagram.

“No me quiero olvidar de ningún miembro de la expedición, que estando en un segundo plano han sido igual de importantes (fisios, doctores, utilleros, delegados, nutricionistas, staff, prensa, seguridad, viajes, etc.) y a todas las personas y trabajadores que se han cruzado en mi camino y lo han hecho tan especial. También a presidentes, directivos, directores deportivos, y a los que, de una manera u otra, han formado parte de la federación”, continuó su mensaje.

Busquets le agradeció también “a todos los seguidores, por el apoyo diario recibido y sobre todo cuando no salieron las cosas como esperábamos. Ahí es cuando más se os necesita y más unidos hay que estar. Y cómo no, a lo más importante, mi familia. Por apoyarme en cada momento y en todas mis decisiones y compartir este camino estando lejos muchos días y haciéndome sentir siempre cerca para que diera lo mejor de mi”.

“Ha sido un honor representar a mi país y llevarlo a lo más alto, ser campeón del mundo y de Europa, ser capitán y disputar tantos partidos, con mayor o menor éxito pero siempre dándolo todo y aportando mi granito de arena para que todo fuera lo mejor posible y que todos sintieron lo importantes que son, ayudando a todos y luchando por un mismo objetivo, con experiencias únicas, inolvidables y históricas”, finalizó sus palabras.

Las dudas respecto del futuro de Busquets ahora se centrarán en su estadía en Barcelona, ya que tiene contrato con el Blaugrana hasta junio de 2023 y hay incertidumbre sobre su situación. Tal es así que según informó el diario deportivo Sport, el equipo español busca alguien que ocupe su lugar y entre las opciones surgió la del futbolista de Boca Juniors Alan Varela, aunque la primera opción sería el centrocampista Martín Zubimendi, de la Real Sociedad.