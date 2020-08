Sergio Maravilla Martínez retorna al boxeo tras seis años de inactividad: hora, TV y todo lo que hay que saber

El excampeón del mundo Sergio Maravilla Martínez volverá a subir a un ring esta tarde con 45 añosy seis de inactividad. El argentino enfrentará al español José Miguel Fandiño en un combate que se llevará a cabo en El Malecón de Torrelavega, en la comunidad autónoma española de Cantabria. El combate, a 10 rounds y pactado en 73,500 kilos, será el principal de una cartelera que podrá verse desde las 17 (hora de la Argentina) por la señal de cable TNT Sports y que es organizada por el propio Martínez con su empresa MaravillaBoxPromotions.

Tras cumplir ambos en la báscula en la tarde del jueves, Maravilla Martínez acusó un peso de 73,2 kilogramos, mientras que Fandiño marcó 75,2. Al término del pesaje, que se desarrolló en el gimnasio Kronk de Torrelavega, el púgil argentino reconoció ante los medios presentes sentirse “feliz” por volver a pelear a su edad.

”Estoy muy contento porque todo va según lo planificado”, destacó Martínez, quien, tras llevar seis años de inactividad, señaló que “todo va bien: dieta, nutrición, suplementación, entrenamientos, descansos y táctica y estrategia”. También valoró el trabajo de su entrenador y de su preparador físico al asegurar que tiene “un equipazo de primera” cuyo trabajo confía que se traduzca en “un extraordinario rendimiento” en el combate que se celebrará en los campos de El Malecón, en Torrelavega.

La última pelea oficial del excampeón mundial superwelter y mediano fue el 6 de junio de 2014 con una dura derrota ante el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto, quien lo venció por nocaut técnico en 10 rounds en el célebre Madison Square Garden de Nueva York.

El desafío de “vencer al tiempo” y volver a tener una pelea mundialista son la motivación que llevó al pugilista oriundo de Quilmes a concretar un retorno que quiso intentar hace dos años y quedó en la nada. Sin dejar “ni un detalle al azar”, Maravilla Martínez, que ha dicho varias veces sentirse “inmensamente feliz”, reconoció que no se habría imaginado “jamás” que con sus 45 años estaría a este nivel. “Todos los boxeadores son más jóvenes que yo”, añadió. El secreto de Sergio Maravilla Martínez es “enfocarse en lo que uno quiere” para que las sorpresas sean menores.

”Lo que estoy haciendo ahora es intentar que no me sorprenda nada. Hago todo lo posible por hacer entrenamientos duros y tremendamente exigentes para que cuando tenga un rival enfrente, como en este caso va a ser Fandiño, no me sorprenda ni su velocidad, ni su fuerza, ni su potencia ni el entorno, lo que es el miedo escénico”, explicó. Por último, afirmó que tras 20 años boxeando aprendió “a manejar y controlar” las situaciones a las que le somete este deporte. “Y a vivirlo de otra manera, con otra filosofía”.

El boxeador argentino, dueño de un carisma que lo distingue arriba y abajo del ring, cerró su campaña hace seis años con un palmarés de 51 triunfos (28 por la vía rápida), dos empates y tres derrotas, y con rutilantes nombres entre sus vencidos, como Antonio Margarito, Kermit Cintron, Kelly Pavlik, Paul Williams, Julio César Chávez Junior y el mencionado Cotto.

En el rincón de Maravilla estarán Tinín Rodríguez, Jaime Lera y Raquel Bordons (Raúl Paniagua no pudo viajar desde la Argentina por las restricciones para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus).

Fandiño, de 36 años y apodado El Traumatólogo tiene un récord de 15 victorias (8 KO) y 6 derrotas. Ostenta el título iberoamericano superwélter de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), una entidad de segundo orden. Lo obtuvo tras vencer por KO noviembre de 2019 a su compatriota Sergio Fernández.

Unos 1.000 los aficionados podrán asistir a la velada, de acuerdo a las restricciones señaladas por los protocolos sanitarios de la pandemia y habrá además otros seis combates.

Entre los más relevantes el invicto español Sergio García (31-0-0), campeón europeo superwélter, enfrentará al nicaragüense Pablo Mendoza (9-4-0), en una pelea pactada en 73 kilos; el liviano vasco Jon Fernández (21-1-0) lo hará con el español Rubén Rodríguez (8-5-1) y el pluma valenciano Kiko Martínez (40-9-2) se medirá con el mexicano Noé Martínez Raygoza (23-10-2).