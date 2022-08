Sergio Romero fue al predio de Boca y se encendieron rumores sobre su posible llegada

El futuro de Agustín Rossi dentro de Boca es una incógnita. El arquero no llegó a un acuerdo por la renovación de su contrato, que vence a mediados del año que viene, y se desató un escándalo entre las partes. Aunque atajará este sábado ante Platense, su continuidad, en medio de semejante escenario, parece difícil.

Es por eso desde el Consejo de Fútbol, con Juan Román Riquelme a la cabeza, comenzaron a realizar averiguaciones por un arquero en el caso de que Rossi no continúe. Y una de las opciones que se presenta es Sergio “Chiquito” Romero, quien está sin club mientras viene de recuperarse de una lesión.

Como para alimentar aún más esa posibilidad, Romero estuvo el jueves en el predio de Boca en Ezeiza. Lo que no está claro es por qué fue. Fuentes cercanas al club analizan dos opciones: que fue a escuchar una propuesta formal de parte de Riquelme para sumarse al Xeneize o que lo hizo para agradecer por el interés mostrado.

Romero, de 35 años, se estuvo entrenador en el predio Tita Mattiussi de Racing Club, su cuna futbolística, a la espera de obtener el alta médica, algo que ya es un hecho. Sergio Chiquito Romero. El arquero se entrena en Racing.

“Ya estoy en la última etapa de la recuperación después del suceso que me tocó vivir en Venecia cuando choqué con un compañero, se me desprendió un pedazo de cartílago de una rodilla y tuvieron que hacerme una limpieza”, decía.

Qué había dicho Romero la semana pasada sobre el interés de Boca

“De Boca no me llamaron en estos momentos, creo que tienen un gran arquero como Rossi. Cuando me han llamado, en la época de Guillermo (Barros Schelotto), era difícil venir porque en ese momento estaba en el (Manchester) United con posibilidades de jugar”, comentó en diálogo con los canales ESPN y TyC Sports.