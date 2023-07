"¡Shakira, Shakira!": El mal momento que vivió Piqué en medio de la fiesta de la Kings League

Un nuevo certamen de la Kings League y Queens llegó a su fin a toda orquesta en el estadio Civitas Metropolitano del Atlético Madrid. xBuyer Team se impuso se impuso en el Final Four de la rama masculina y PIO FC en la femenina. Y Gerard Piqué, presidente del popular certamen de fútbol 7 con reglas cambiantes y extravagantes, se dio el gusto de sembrar polémica porque entre los shows que acompañaron el evento estuvo la presentación de Manuel Turizo, quien interpretó la canción Copa vacía, una colaboración con Shakira en la que se perciben mensajes solapados hacia el ex futbolista y la tormentosa ruptura.

Nicky Nicole y Sebastián Yatra también ofrecieron su arte en la jornada, aunque cuando cantó Turizo (las estrofas de la canción que le tocan a Shakira fueron completadas con la voz de la colombiana saliendo de los altoparlantes), asegurán que Piqué no se dejó ver en el estadio.

No obstante, el dardo por elevación le terminó impactando de frente. Es que, ya en la fiesta final, tomó el micrófono para hablar y el público masivamente comenzó a entonar “¡Shakira, Shakira, Shakira!”. La actitud de los presentes lo dejaron sin habla. Con gesto de pocos amigos esperó que se aplacara la ovación para su ex pareja y madre de sus hijos, Milan y Sasha.

Luego, el actual novio de Clara Chía Martí, su empleada en la empresa Kosmos, devolvió con veneno. “Yo también soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestras vidas”, replicó el ex Barcelona, en alusión a la estrella de España en Sudáfrica 2010.

Hace unos días, el ex zaguero multicampeón con el Barsa ya había evidenciado su enojo con las expresiones públicas sobre Shakira delante suyo. El antecedente se dio en el After Kings League del pasado miércoles 26 de julio.

El programa estaba discutiendo las sanciones de los cuartos de final del torneocuando Ibai Llanos cambió de tema sin aviso previo. “¿De que Shakira me haya seguido en TikTok qué sentido tiene? De verdad, es que sigue a 65 personas y me ha seguido. No tiene ningún sentido”, lanzó Llanos generando las risas de los presentes menos de Gerard. “Os dais cuenta tío, luego decís de ritmo, ritmo, ritmo...”, contestó ante la broma que lo descolocó.

El reconocido streamer buscó seguir el chiste: “No, no. Es que me ha abierto la cabeza, te lo juro. Me ha impactado, joder”. Sin embargo, Ibai no recibió la respuesta esperada por parte de su socio. “Venga, check. Va. Seguimos. No tiene nada que ver, Romero ha hecho su check de bronca y ha acabado. Pero esto es meter una bronca del mal. No tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado”, replicó una vez más el ex futbolista para intentar cambiar de tópico de una vez por todas, algo que logró.