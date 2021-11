Silvio Godoy presentó la renuncia a la vicepresidencia en Las Chacras

El martes por la noche, se llevó a cabo una reunión de presidentes de la Liga Chacarera donde el presidente de El Auténtico, Silvio Godoy, presentó la renuncia a su cargo de vicepresidente segundo en el Consejo de la Liga.

"Fue una decisión difícil, triste de tomar. Son momentos que se dan donde hay que defender al club de uno y bueno el tiempo dirá si fue la decisión correcta", comenzó diciendo.

Siguió: "El presidente de la Liga me invitó a que de marcha atrás con la decisión al igual que algunos delegados pero ya es una determinación tomada. Estoy dolido por la actitud de algunos presidentes como el de Independiente que se quejaba que yo utilizaba mi lugar de vicepresidente para gestionar en el Consejo Federal una licencia".

Y siguió hablando de la reunión de presidentes de anoche: "Yo llegué tarde a la reunión y no sabía que iban a tratar el tema de la postulación de El Auténtico donde tomaron la decisión de no enviar los papeles, ahí presenté la renuncia que ya tenía pensada presentar. Presenté la renuncia para que no haya problema o comentarios que El Auténtico tiene preferencia, yo nunca traté de aprovecharme de un cargo ni nada por el estilo".

"Me hubiera gustado que por lo menos dos instituciones hayan presentado la solicitud y lo manifesté. Hay clubes que tienen más historia, merecimiento que El Auténtico. Si por lo menos hubieran presentado uno se queda más tranquilo y sigue trabajando para tener ese merecimiento, pero me duele que no presentó nadie y a nosotros nos negaron la misma", continuó.