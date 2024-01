Sinner hizo historia y eliminó a Djokovic: la descomunal racha que le frenó

Jannik Sinner puso fin a la búsqueda de la inmortalidad tenística de Novak Djokovic en el Abierto de Australia el viernes, acabando con la racha récord de 33 victorias consecutivas del serbio en Melbourne Park y su aspiración a un 25º título de Grand Slam.

El sembrado número cuatro italiano no se vio perturbado por perder su primer set del torneo ante el rey de la Rod Laver Arena, ganando 6-1, 6-2, 6-7 (6/8), 6-3 para alcanzar su primera final de Grand Slam. Se enfrentará o bien al tercer sembrado Daniil Medvedev o al sexto sembrado Alexander Zverev en el partido por el título del domingo.

“Fue un partido muy duro”, dijo Sinner. “Empecé realmente bien. Él falló en los dos primeros sets. Sentí que no se encontraba tan bien en la cancha así que simplemente intenté seguir presionando”.

El campeón diez veces, Djokovic, que no había saboreado la derrota en el Abierto de Australia desde 2018, buscaba un récord de 25 títulos de Grand Slam, pero Sinner destrozó el guión de manera espectacular.

Djokovic no tuvo respuesta ante su oponente de 22 años al principio del partido pero no se ayudó a sí mismo, cometiendo 29 errores no forzados durante los primeros dos sets en una actuación inusualmente descuidada, en comparación con sólo ocho de Sinner.

El jugador de 36 años careció de su habitual consistencia metronómica mientras el imperturbable Sinner, sin preocuparse por enfrentarse a un hombre que nunca había perdido una semifinal en Melbourne Park, se adelantó rápidamente con un 3-0.

El italiano rompió el saque de nuevo en el sexto juego y se llevó el set cuando Djokovic mandó un derechazo fuera. El nivel de decibelios en la pista central aumentó al comienzo del segundo set y Djokovic se asentó con un saque convincente. Pero su cuenta de errores continuó aumentando y Sinner, quien había vencido a Djokovic en dos de sus tres enfrentamientos previos, rompió en el tercer juego para establecer un control férreo sobre el partido.

Djokovic animó a la multitud a que lo ayudara y los gritos de “Nole” resonaron por el estadio lleno, pero fue roto de nuevo y se quedó dos sets abajo. El partido se detuvo a 5-5, 40-40 mientras el personal médico atendía a un aficionado en la multitud, pero Djokovic desestimó la interrupción para mantener su servicio y el set fue a un desempate.

El serbio se adelantó pero Sinner regresó para conseguir su primer punto de partido, sólo para fallar un derechazo en la red. Nole no cometió errores cuando se presentó su oportunidad de llevarse el set, levantando su puño cerrado ante la multitud. Pero el servicio del serbio volvió a estar bajo presión renovada en el cuarto set y cedió para darle a Sinner una ventaja de 3-1.

El italiano mantuvo la calma para cerrar el partido y terminar una era en Melbourne Park