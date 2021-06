Social San Antonio busca levantar la clausura en el club

La Comisión Directiva del Social y Deportivo San Antonio, comunicó a los vecinos, socios y simpatizantes del club, que están juntando firmas, con la intención de tratar levantar la Clausura de la institución. La misma, fue aplicada por la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, aduciendo el incumplimiento del protocolo sanitario por parte del "Antoniano", cuando se realizaba el baby fútbol.

La multa aplicada es por el monto de 60 mil pesos, por la "violacion del Decreto Provincial N° 1578/20 y Decreto Modificatorio N° 100/2021. La Clausura de la institución se dio el pasado 7 de febrero del corriente año, a las 20:00hs.

Jonathan Sarmiento, presidente del Club, le comentó a Pasión Chacarera Deportes que "tuvimos la amabilidad de explicar, dialogar y comunicar a la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, pero no tuvimos repuestas favorable", comenzó. Luego siguió"es por ello que acudimos a la comunidad para juntar firmas pidiendo nos levanten la Clausura, y no se haga efectiva la multa, ya que no es como dice en el acta lo que sucedió. Ojala este mensaje pueda llegar a quien corresponde. Desde ya, muchas gracias", finalizó.