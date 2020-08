Son tres los equipos que se bajaron del Regional Federal

El 7 de septiembre los clubes que participarán del Torneo Regional Federal Amateur podrán volver a entrenar. El Consejo Federal le da la libertad a las instituciones de decidir si juegan o no. Por eso, ya hay entidades que enviaron la nota con la baja oficial del certamen que aún no tiene fecha de reanudación.

El primero en bajarse fue San Lorenzo de Pomán que ya desde hace un par de días había anunciado la determinación de no jugar y este domingo entró la nota oficial al Consejo. Fue luego de una reunión de Comisión Directiva donde priorizaron hacer frente la deuda que hay con el Consejo y realizar algunas obras en el club.

El día sábado se conoció la noticia de la baja de un club histórico en torneos federales como Sol de América de Formosa. Lo hizo mediante la Liga Formoseña de Fútbol donde afirmó que el club desestima jugar en todas sus categorías.

El último club en confirmar su baja es Camioneros de Río Grande, donde aducen el problema que se vive con el coronavirus en Tierra del Fuego, la situación económica y el cierre de frontera en Chile.

Cabe destacar, que de los 98 clubes que habían logrado su clasificación a segunda fase y que se paró por la pandemia. Ahora quedan 95 y se piensa que se irán bajando más instituciones pero seguramente cerca del 7 de septiembre ya estará la nómina final de equipos para diagramar la competencia.

Así, por ahora son tres los clubes que confirmaron su baja donde recordamos que desde el Consejo no hay ningún tipo de sanción para los que decidan no jugar. Además, se maneja que serán más equipos que van a renunciar a jugar pero aún no está la confirmación oficial.