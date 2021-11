Sorpresa por la llegada de Carlos Tevez a bordo de su impactante Rolls Royce en una estación de servicio

Lejos de la actualidad de Boca, Carlos Tevez sorprendió a todos cuando detuvo su lujoso Rolls Royce en una estación de servicio de Marcos Juárez, en Córdoba, para cargar nafta.

El exfutbolista xeneize se mostró de buen humor y se sacó fotos con las pocas personas que estaban allí en ese momento, que quedaron impactadas por la “nave” en la que viajaba el jugador: un Rolls Royce modelo Wraith, que tiene una historia particular.

La imagen se volvió viral en las redes y fue compartida por la cuenta de Twitter AutoTest.

El Rolls Royce Wraith de Tevez

El Apache compró este auto cuando era jugador de la Juventus de Italia. Sin embargo, no lo pudo disfrutar allí debido a que se lo entregaron cuando él ya se encontraba nuevamente en la Argentina para volver a vestir la camiseta de Boca. Este modelo es el más rápido de la marca inglesa. Recién en 2017 lo pudo disfrutar en nuestro país, cuando Tevez regresó de su excursión por el fútbol chino, en el Shanghai Shenhua.

El auto luce actualmente un tratamiento vinílico que combina el blanco y negro.

Carlos Tevez y sus números en Boca

El Apache le puso punto final a su carrera en el Xeneize el 4 de junio de 2021. Fueron 279 partidos, 94 goles y 11 títulos repartidos en tres gloriosos ciclos. Hoy, a los 37 años, entiende que es el momento para descansar y estar con su familia: “Al club no puedo darle más. Se me hace difícil decirlo, pero no seguiré en Boca”, dijo cuando anunció su partida de la institución.