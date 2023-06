Su hija le regaló una taza futbolera por el Día del Padre y un error generó cientos de memes

En el marco del Día del Padre, lo que pretendía ser un tierno regalo de una hija a su papá, terminó siendo viral en las redes sociales por un error vital para un hincha de River.

"Mi hija de 7 me acaba de dar el regalo que me hizo en cerámica. No entiende por qué no me gustó. Espero que en el orfanato en el que acabo de dejarla se lo expliquen", bromeó @LordMurielo junto a la foto que no tardó en recolectar muchísimos mensajes y citas. Mi hija de 7 me acaba de dar el regalo que me hizo en cerámica. No entiende por qué no me gustó. Espero que en el orfanato en el que acabo de dejarla se lo expliquen. pic.twitter.com/sY6KuBGumc — Murielo (@LordMurielo) June 18, 2023

La publicación fue acompañada por la foto de la artesanía: una taza con inscripciones para un padre hincha de River, pero con un erro que, de no contemplar la inocencia de la niña, podía interpretarse como una chicana.

Es que la taza, además del escudo "millonario", dice "Riber" en lugar de "River", lo que generó todo tipo de reacciones.

Las reacciones al viral del Día del Padre

La seño de cerámica https://t.co/Ii9VAvpFJz pic.twitter.com/J6nkQNIsh1 — Tomate ⭐⭐⭐ (@untomatin) June 18, 2023

Feliz día del Padre. Tenemos meme tuitero para este día! https://t.co/7dzLXq8RII — Ladri Gurú 🇦🇷 🗽⭐️⭐️⭐️ (@ladriguruok) June 18, 2023

Las profes https://t.co/dznITjk3XL pic.twitter.com/ZihLXgirIO — H (@H_01101000) June 18, 2023

Profe bostero. https://t.co/EPghol3WEF — LosQuieroMuertos (@NoTePagoEl30) June 18, 2023