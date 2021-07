Suiza - España, por los cuartos de final de la Eurocopa 2020: horario, TV y formaciones

Tas un inicio complicado en la Eurocopa, España enderezó el rumbo y se mide este viernes ante Suiza, sorprendente verdugo de Francia, por una plaza en las semifinales del torneo continental. El partido que abre los cuartos de final se juega este viernes a partir de las 13, hora de la Argentina, en el Estadio Krestovski, de San Petersburgo y será transmitido por DirecTV Sports y TNT Sports.

Es un duelo que ha traído a la memoria de los españoles el partido jugado hace once años en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que los helvéticos vencieron por 1-0 a la Roja. Los aficionados suizos, tras ver cómo su equipo eliminaba a Francia en los penales, querrán que se repita otra victoria sobre España en una gran torneo, mientras los españoles prefieren recordar que esa derrota acabó con la Roja levantando la Copa del Mundo. Esta vez, no hay margen para ninguno de los dos: el que pierda se irá a casa y aunque el equipo de Luis Enrique se perfila como la favorita, no quiere confiarse. ”En los torneos así, hay equipos que no son favoritos hasta que lo son. Dinamarca está haciendo un gran torneo, Italia sufrió contra Austria... Tenemos que poner todo lo que tenemos para ese partido”, dijo Álvaro Morata a la televisión Cuatro.

“No es fácil ganar a ningún rival y hay que estar concentrado los noventa minutos para ganar”, remachó su compañero Koke. El equipo español llega al partido animado tras superar el lunes a Croacia por 5-3, con sufrimiento y éxtasis a la vez para alcanzar sus primeros cuartos de final desde la Eurocopa 2012, que terminó ganando.

Antes, la goleada por 5-0 sobre Eslovaquia había servido para borrar las dudas dejadas por los dos empates iniciales ante Suecia y Polonia. En estos dos partidos brilló el capitán de la Roja, Sergio Busquets, nombrado jugador más valioso en ambos encuentros y que, de nuevo, se perfila como el director de orquesta de España ante Suiza.

”Somos un equipo muy intenso, con confianza en nosotros, que sabe lo que quiere. Estamos creciendo mucho en este torneo”, afirmó Busquets tras el partido de octavos. Junto al capitán también debería repetir bajo los palos Unai Simón, al que todo el equipo apoyó tras su fallo en el primer gol de Croacia.” Después de un error claro ha tenido la personalidad necesaria y creo que ha sido un refuerzo muy positivo”, afirmaba el entrenador Luis Enrique, que vuelve a enfrentarse a los helvéticos. España ya se enfrentó en dos ocasiones a Suiza el pasado año en la Nations League, con un empate (1-1) y una victoria (1-0), la cual intentará repetir el viernes en San Petersburgo.

No lo tendrá fácil España ante una dura Suiza que llega al encuentro animada tras eliminar en octavos a Francia, una de las principales favoritas al triunfo final, y alcanzar unos cuartos por primera vez desde 1954. ”Una victoria así nos hace avanzar mentalmente y también nos da mucha confianza”, afirmaba tras el encuentro el seleccionador suizo, Vladimir Petkovic, que parecía casi incrédulo del resultado del partido.

Frente a los españoles, Suiza tendrá la sensible baja de su capitán Granit Xhaka, sancionado por acumulación de tarjetas. ”Volveré a jugar en Londres en la semifinal”, afirmaba el capitán suizo tras ganar a Francia, confiado en repetir la hazaña contra España. Ante una selección como la de Luis Enrique, que ha demostrado querer ser protagonista con la posesión de la pelota, todo apunta a que Suiza tratará de hacerse fuerte en defensa para tratar de sorprender al contraataque. ”Tendremos que ser sólidos y hacer buenas transiciones”, consideró el centrocampista Christian Fassnacht.

Probables formaciones