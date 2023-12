Suspenden el "Desafío Fray" por mal tiempo y reprogaman la fecha

En esta jornada de domingo, a partir de las 07:00 hs se iba a realizar uno de los eventos deportivos más esperados, no obstante, mas condiciones climáticas no ayudan y debido a las lloviznas y al viento intenso, consideran que el circuito que se programó días atrás no es el óptimo para los competidores.

“Ante todo está la seguridad de los competidores, por ello decidimos no poner en riesgo su integridad física y cambiamos de fecha para el Desafío Fray 2023” se puede leer en el anuncio que se difundió en la última hora. La nueva fecha que designaron para este encuentro será el día domingo 10 de diciembre, en el Kartódromo de Payahuaico.