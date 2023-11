Suspensión de la votación en Boca: Andrés Ibarra acusó a la dirigencia de querer "truchar" la elección

Andrés Ibarra, candidato a presidente de Boca por la oposición, habló en conferencia de prensa: “Nosotros queremos votar el domingo 3 de diciembre, nos hemos preparado con una plataforma de primer nivel para darle al socio lo que se merece. La dirigencia quiere truchar la elección”.

Después del fallo de la Justicia porteña por presuntas irregularidades en el padrón electoral, el compañero de fórmula de Mauricio Macri declaró: “Estamos listos para competir en elecciones claras. No hay ninguna duda de la institucionalidad que debe tener el club, no así como el vicepresidente actual que dijo hace unos meses que el club no debe tener elecciones”.

Las frases más destacadas de Andrés Ibarra