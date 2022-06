Talleres recibe a Central Córdoba con la necesidad de ganar

Talleres de Córdoba, que lleva tres fechas sin victorias, recibirá hoy a Central Córdoba de Santiago del Estero por la quinta fecha de la Liga Profesional, con la necesidad de una victoria aunque es posible que presente una formación alternativa, ya que el próximo miércoles comienza la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Colón de Santa Fe.

El encuentro comenzará a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, contará con el arbitraje de Andrés Merlos y será televisado por TNT Sports.

El equipo de Pedro Caixinha viene de vencer por penales a Chaco For Ever en Copa Argentina el miércoles, encuentro en el que no mostró un buen nivel futbolístico, y la seguidilla de partidos llevaría al DT a hacer modificaciones para encarar el objetivo principal, la Copa Libertadores, con los jugadores en óptimas condiciones.

En esta rotación tendría su oportunidad de jugar como titular el regresado Julio Buffarini, quien ante los chaqueños jugó algunos minutos en el complemento y necesita sumar rodaje para alcanzar su mejor forma física.

La "T" había debutado en la competencia con un triunfo ante Sarmiento, aunque sufrió dos derrotas, ante Independiente y Newell´s, y volvió a sumar el último sábado en el empate ante Arsenal, por lo que alcanza los cuatro puntos en el certamen.

Los santiagueños habían comenzado con un empate ante Barracas Central y una histórica victoria ante Boca, pero no pudieron mantener el nivel y las derrotas de los dos últimos juegos (Banfield y San Lorenzo), lo dejaron con cuatro puntos y la necesidad de volver a sumar, sobre todo de cara a la tabla anual y los promedios del descenso.

Posibles formaciones

Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini, Marcos Catalán, Rafael Pérez y Ángelo Martino; Santiago Toloza y Fernando Juárez; Julio Buffarini, Héctor Fértoli y Rodrigo Garro; Michael Santos. DT: Pedro Caixinha.

Central Córdoba (SdE): Cristopher Toselli; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Matías Di Benedetto y Jonathan Bay; Francisco González Metilli, Jesús Soraire, Enzo Kalinski y Gonzalo Ríos; Juan Cruz Kaprof y Renzo López. DT: Sergio Rondina.

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Hora: 15.30