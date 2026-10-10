Tapia y Coello avanzaron a la final del Alemania Premier Padel

Agustín Tapia y Arturo Coello se clasificaron a la final del Alemania Premier Padel tras imponerse con autoridad ante Juan Lebrón y Leo Augsburger por 6-2 y 6-3, en una hora y cinco minutos.

Luego de la victoria, los números uno del mundo analizaron su rendimiento, la lucha por terminar la temporada en lo más alto del ranking y los desafíos que afrontan en el circuito internacional. En la conferencia de prensa, el catamarqueño también compartió una reflexión personal sobre el costo emocional de competir al máximo nivel.

El testimonio de Tapia sobre la salud mental y la distancia de sus seres queridos

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, Tapia habló sobre una de las dificultades que más lo afectaron durante su carrera: pasar largos períodos lejos de su familia y sus amigos.

"Personalmente, me resulta muy difícil estar lejos de mi familia durante largos periodos de tiempo", reconoció. También recordó que sufrió especialmente esa situación durante su juventud, entre los 16 y los 21 años.

"Cuando se suceden los torneos uno tras otro y tengo que estar lejos de casa, es difícil. Lo sufrí mucho", expresó el jugador catamarqueño.

Tapia explicó que, con el paso del tiempo, encontró en sus vínculos personales una fuente de apoyo para afrontar las exigencias del calendario profesional. Pasar tiempo con sus seres queridos y rodearse de personas que le hacen bien son aspectos fundamentales para su bienestar.

"Hoy en día, lo que me da fuerzas para seguir adelante es intentar pasar tiempo con la gente que quiero. No solo con mi familia, sino también con mis amigos, aquellos que me hacen sentir bien cada día", sostuvo.

Además, destacó la importancia de la fortaleza mental en el deporte de alto rendimiento. "La fortaleza mental es una de las cosas más importantes para nosotros, los atletas. Nos pasamos todo el día pensando en nuestro trabajo", afirmó.

Tapia destacó la conexión con Coello

Al ser consultado sobre si atraviesa el mejor momento de su carrera, el argentino destacó la importancia del trabajo en equipo y la confianza que construyó con su compañero.

"Puedo jugar muy bien, pero si juego bien, es en gran parte gracias a Arturo. El pádel es un deporte de equipo, y ayudarnos mutuamente es sumamente importante", explicó.

También remarcó que la facilidad para jugar junto a Coello le permite desarrollar su mejor nivel. "Me da la confianza que necesito para seguir mejorando mi nivel", agregó.

Coello quiere ganar los seis torneos restantes

Por su parte, el español manifestó que la pareja tiene como objetivo ganar las seis competencias que restan en la temporada, incluido el torneo alemán, para terminar el año en el primer puesto del ranking mundial.

"La diferencia es significativa, pero aún quedan muchos torneos por jugar. Nos quedan seis, incluido este, y queremos ganarlos todos. Ese es nuestro objetivo", señaló.

Sobre la semifinal, Coello destacó el nivel de sus rivales y advirtió que el resultado no reflejó por completo las dificultades del encuentro.

"Cada juego fue muy disputado", sostuvo. También recordó que Lebrón y Augsburger tuvieron oportunidades de quiebre durante el segundo set.

Con la clasificación a la final, Tapia y Coello dieron un nuevo paso en su objetivo de cerrar la temporada como la mejor pareja del mundo. Las declaraciones del catamarqueño, además, pusieron el foco en una dimensión menos visible del deporte profesional: los sacrificios personales y la importancia de cuidar la salud mental.

Con información de Padel Magazine.