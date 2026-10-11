Tapia y Coello conquistan Düsseldorf y suman su tercer título consecutivo en Premier Padel

Agustín Tapia y Arturo Coello volvieron a demostrar por qué ocupan el primer puesto del pádel mundial al consagrarse campeones del Germany Premier Padel P2 de Düsseldorf, tras imponerse en la final a Franco Stupaczuk y Jon Sanz por 6-2 y 7-6(5). Con esta victoria, la pareja conocida como los Golden Boys consiguió su tercer título consecutivo en el circuito y elevó a once la cantidad de trofeos conquistados durante la temporada.

El triunfo de este domingo prolongó una racha que ya había tenido como escenarios a París y Rotterdam. Una semana después de volver a encontrarse con Stupaczuk y Sanz en una final, Tapia y Coello repitieron el resultado favorable y ratificaron su capacidad para sostener el nivel competitivo en las instancias decisivas.

La consagración en Alemania también reforzó las aspiraciones de la dupla de mantenerse en lo más alto durante 2026. Con una temporada que continúa sumando éxitos, los dos jugadores volvieron a marcar diferencias frente a una pareja que había demostrado estar en condiciones de competir contra los principales candidatos del circuito.

El título de Düsseldorf no fue solamente una nueva celebración para los número uno. También representó la continuidad de una dinámica ganadora que se mantiene desde que ambos unieron sus caminos deportivos, con una regularidad que les permite seguir ampliando su colección de trofeos.

El primer set para los Golden Boys

La final comenzó con un desarrollo que ofreció resistencia por parte de Stupaczuk y Sanz, quienes consiguieron neutralizar inicialmente la ventaja de Tapia y Coello. Sin embargo, los número uno reaccionaron con contundencia y encadenaron cuatro juegos consecutivos, una secuencia que les permitió tomar el control del encuentro y cerrar el primer parcial por 6-2.

La diferencia estuvo relacionada con la capacidad de Tapia y Coello para aprovechar los errores de sus adversarios y sostener la presión durante los momentos determinantes. Stupaczuk y Sanz no lograron reproducir la misma energía que habían exhibido en las semifinales y terminaron condicionados por una cantidad elevada de fallos no forzados.

Los números del primer set reflejaron las dificultades de la pareja integrada por el argentino y el español. Los número cuatro acumularon catorce errores no forzados, la misma cantidad de golpes ganadores, y cedieron su servicio en tres oportunidades.

Ese balance complicó sus posibilidades de mantenerse en partido frente a una dupla que suele capitalizar las ventajas cuando encuentra espacios para imponer su juego. Tapia y Coello aprovecharon el momento, sostuvieron su eficacia y quedaron a un solo set de una nueva consagración.

Para Stupaczuk y Sanz, el desafío pasó entonces por modificar la dinámica del encuentro y recuperar la competitividad que habían mostrado en las jornadas anteriores.

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Stupaczuk y Sanz reaccionaron

El paso por los banquillos le permitió a la pareja formada por Franco Stupaczuk y Jon Sanz recuperar aire y afrontar el segundo parcial con otra actitud. La reacción fue evidente en el desarrollo del set, en el que consiguieron incomodar a Tapia y Coello y llevar la definición a un terreno mucho más equilibrado.

Después de un primer parcial favorable a los número uno, Stupaczuk y Sanz encontraron mejores respuestas y lograron sostener sus opciones de mantenerse en la final. La diferencia se redujo y el encuentro adquirió una tensión mayor a medida que avanzaban los juegos.

El momento más importante para los aspirantes llegó en el undécimo juego, cuando consiguieron quebrar el servicio de Tapia y Coello. La ruptura les abrió una oportunidad concreta para cerrar el parcial a su favor y forzar un tercer set. Con el saque a disposición para intentar igualar el encuentro, Stupaczuk y Sanz quedaron ante la posibilidad de cambiar el rumbo de la final. Sin embargo, cuando parecían tener a los número uno contra las cuerdas, apareció nuevamente la capacidad de reacción de los líderes.

Tapia y Coello recuperaron de inmediato el quiebre mediante un contrabreak y evitaron que sus rivales pudieran aprovechar la ventaja. Esa respuesta resultó decisiva para mantener la igualdad y trasladar la resolución del partido al tie-break.

Un tie-break decisivo para cerrar la final

Con el segundo set definido por pequeños márgenes, la final llegó al desempate. Allí, Tapia y Coello volvieron a imponer su jerarquía para cerrar el encuentro por 7-6(5) y asegurar el campeonato de Düsseldorf. La victoria tuvo un valor particular por la manera en que se produjo. Después de dominar el primer parcial, los número uno debieron afrontar una reacción de sus rivales que amenazó con extender el partido a un tercer set. La recuperación del quiebre y la resolución favorable del tie-break les permitieron evitar esa instancia y sellar una nueva consagración.

Para Stupaczuk y Sanz, la derrota representó otra oportunidad perdida ante la pareja que encabeza el circuito. Ambos venían de eliminar en los dos últimos torneos a Ale Galán y Fede Chingotto, pero todavía tenían pendiente superar a Tapia y Coello para completar una serie de victorias frente a las principales duplas.

Ya habían tenido una oportunidad en la final de Rotterdam, donde el triunfo también quedó en manos de los Golden Boys. En Düsseldorf volvieron a enfrentarlos con la expectativa de revertir ese resultado, aunque la segunda ocasión tampoco terminó a su favor.

Once títulos en una temporada

El campeonato alemán elevó a once los títulos de Tapia y Coello en la temporada 2026, una cifra que confirma la continuidad de su rendimiento y su capacidad para convertir la regularidad en resultados. La consagración de Düsseldorf se sumó a las obtenidas en París y Rotterdam, completando una serie de tres títulos consecutivos en el circuito Premier Padel. La secuencia refleja una etapa en la que los Golden Boys mantienen un nivel ascendente y constante, sin que los éxitos acumulados parezcan reducir su ambición competitiva.

La pareja volvió a darle impulso a una temporada en la que sigue ampliando diferencias mediante resultados y actuaciones que la mantienen como referencia del circuito. Su undécimo trofeo constituye otro paso en la búsqueda de prolongar su permanencia en la cima.

La continuidad de ese dominio alimenta, además, la posibilidad de cerrar 2026 nuevamente como la mejor pareja del mundo. Tras la victoria en Düsseldorf, Tapia y Coello quedaron cada vez más cerca de asegurar el número uno de la temporada.