Tensión en Huracán: jugadores intimarán al club por falta de pago

Entre ocho y doce futbolistas de Huracán intimarán mañana al club a pagar los salarios adeudados y abrirá un nuevo de foco de conflicto con la dirigencia que encabeza el presidente Alejandro Nadur.



Las cartas documentos, que serán enviadas por jugadores a los que se le vence el contrato el próximo 30 de junio, amenazan con recalentar la convivencia interna entre el plantel y la Comisión Directiva, tras una semana en la que Nadur hizo pública una carta de recriminación hacia los futbolistas por no haber cumplido un acuerdo alcanzado con el gremio.



Según el presidente de Huracán, que adelantó que volverá a ser candidato en las próximas elecciones (fueron postergadas por la pandemia y aún no tienen fecha de realización), los futbolistas incumplieron el compromiso de no depositar cheques que habían sido emitidos antes de la crisis del coronavirus.



El dirigente advirtió en la carta al plantel su convicción de "cuidar el patrimonio de Huracán a como dé lugar", aún si ello implicara el desprendimiento masivo de jugadores, aunque en declaraciones formuladas el sábado a Radio Continental aclaró que no tiene pensado "echar a nadie".



Según pudo averiguar Télam, de ocho a doce jugadores cuyo vínculo está próximo a culminar reclamarán formalmente el pago de los salarios adeudados ya que Nadur los excluyó de la última bonificación, en la que priorizó a los que tienen contrato más allá de mitad de año.



Los jugadores del plantel dirigido por Israel Damonte que tienen contrato hasta el 30 de junio son los siguientes: el arquero Fernando Pellegrino; los defensores Carlos Araujo, Gonzalo Bettini y Nicolás Romat; y los mediocampistas Mariano Bareiro, Mauro Bogado, Adrián Calello, Joaquín Arzura, Martín Ojeda, Rodrigo Gómez, Javier Mendoza y Juan Ignacio Vieyra.