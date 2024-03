Tévez explosivo: acusó al tesorero de Chiqui Tapia de enterrar "bolsos que se trajo de Qatar"

Después del escandaloso empate entre Independiente y Barracas Central por 2 a 2, Carlos Tévez apuntó contra Pablo Dóvalo, árbitro del encuentro. Fue contundente, lo trató de ladrón y dijo que, desde la previa, sabía que iban a jugar "contra 14" en relación a los jugadores del rival que salieron a la cancha y el trío compuesto por el árbitro y sus jueces de línea.

Inmediatamente, Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, cruzó al entrenador del “Rojo” en su cuenta de X (ex Twitter).

“Como no eras tan estudioso en el curso para DT (digo por el analítico) seguro hay cosas que las ves confusas. Raro de vos, jugando cometías faltas de cárcel y solo terminaban en amarillas! Tampoco te escuché en algunos partidos anteriores, que me reservo. En fin, Memoria Eólica”, escribió el dirigente que responde a Claudio Chiqui Tapia.

Toviggino apeló a una serie de carpetazos para atacar a Carlitos. Primero, recordó lo sucedido cuando había asumido en Central y las acusaciones recibidas por la falta de su "título habilitante" como DT. Finalmente, después de idas y vueltas (llegó hasta la Justicia el asunto, con una denuncia realizada por entrenadores recibidos que luego no prosperó), pudo seguir dirigiendo y el tema no siguió. Además, el dirigente calificó al Tevez jugador de violento dentro de la cancha y agregó que en otros encuentros de Independiente no se lo escuchó quejarse. Da a entender que, en ese momento, el ex Boca no protestó porque el Rojo se vio, a priori, beneficiado.

La respuesta de Tevez

Tras los dichos de Toviggino, en X apareció la contestación de Tevez. "Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito Tovillino (sic). A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de de Qatar y de los amistosos en China, memoria Alí Baba", retrucó el ex atacante.

El descargo del Kun Agüero

El Kun, que ya había escrito posteos picantes en X, se metió en esta pelea para defender a Tevez y a Independiente. "Antes de hablar porque (sic) no explicás bien cómo funciona el VAR. Porque la verdad no se entiende nada papi. Ah y vos qué curso tenés?", le respondió Agüero a Toviggino.