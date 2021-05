The Strongest dio la sorpresa y le ganó al líder del grupo de Boca

The Strongest venció 2-0 a Barcelona, en Bolivia por la cuarta fecha del grupo C de la Copa Libertadores. La derrota del líder favoreció a Boca ya que los ecuatorianos no se despegaron en la tabla y quedaron con nueve puntos. El Xeneize perdió 1-0 ante Santos y quedó tercero con seis unidades, mientras que el Peixe se posicionó segundo (mismos puntos que el equipo de Miguel Ángel Russo, pero con mejor diferencia de gol).

El primer gol del equipo boliviano llegó en el adicionado del primer tiempo de la mano de Jair Reinoso, que también fue el encargado de aumentar la ventaja en el marcador con el 2-0, a los 65 minutos del segundo tiempo. Con esta victoria, el conjunto de La Paz sumó sus primeros tres puntos en la fase de grupos.

En la próxima fecha, The Strongest hará como local ante el Santos, el próximo martes a las 19:15, mientras que el Barcelona de Ecuador irá a La Boca para enfrentar al Xeneize, el jueves de la semana que viene a las 21:00.