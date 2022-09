Tinogasta, Belén y Capital representarán a Catamarca en los Juegos Nacionales Evita

Tinogasta, Belén y Capital lograron su pasaje a Mar del Plata, en la segunda y última jornada de competencia para Básquet Femenino, en el Polideportivo "El Gigante" de Tinogasta, dentro de la Etapa Provincial clasificatoria para los Juegos Nacionales Evita, con la organización de la Dirección Provincial de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

La actividad de la mañana inició con las semifinales del 3x3 Sub 14. Tinogasta se impuso por 5-0 a Capayán, mientras que Capital hizo lo propio por 8-6 ante Belén, conformando el duelo entre las locales representes de Juventud Unida y las de Montmartre. En un cotejo muy parejo durante los 10 minutos de juego, las capitalinas derrotaron a las tinogasteñas por 5-3 y sacaron el pasaje a la instancia nacional.

En el triangular del 5x5 Sub 15, Tinogasta superó hoy a La Paz (32-9) y sumado su triunfo de ayer sobre Capayán (24-4) se aseguró su clasificación a Mar del Plata desatando el festejo de los locales que se hicieron presentes en "El Gigante". Por el lado del 5x5 Sub 17, en duelo de ganadores de ayer, definieron Belén y Tinogasta. En un electrizante partido, las chicas de Peñarol ganaron por 45-41 a las de Juventud Unida, y así las belenistas representarán a Catamarca. Cabe recordar, que este lunes Capital fue el primero en lograr su clasificación en el 3x3 Sub 16.