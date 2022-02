Tite confirmó que dejará de ser el entrenador de la selección de Brasil tras el Mundial

Brasil ya tiene el boleto para jugar el Mundial de Qatar que se desarrollará a fin de este año y ya conoce que tras esa cita vivirá un cambio en su banco de suplentes luego de seis años: Tite confirmó que dejará de ser el entrenador una vez que termine la máxima competencia a nivel selecciones.

“Soy exactamente consciente de la participación en mi ciclo. Va a ir hasta el final de la Copa del Mundo. Tenemos que ser lo suficientemente naturales como para conocer esta secuencia de trabajo. No es el momento de hablar de ello, pero no quiero omitirlo, no está en mi perfil”, declaró en una entrevista con el programa Redação SporTV.

El entrenador de 60 años tomó el puesto principal del combinado nacional brasileño a mediados del 2016 luego de la destitución de Dunga del cargo por malos resultados. El ex mediocampista de la selección, que disputó tres copas del Mundo como futbolista, había iniciado su segundo ciclo como DT de Brasil en julio del 2014 tras el fracaso del plantel que comandó Luiz Felipe Scolari en el Mundial que tuvo a ese país como anfitrión. Sin embargo, la histórica eliminación en la fase de grupos de la Copa América Centenario del 2016 lo eyectó del cargo.

Tite trajo cierta estabilidad a la Verdeamarela con la conquista de la Copa América 2019 como local y un segundo puesto de la edición 2021 también en Brasil luego de caer en la final ante Argentina. La Copa del Mundo de Rusia 2018 fue su único desafío mundialista con una derrota 2-1 en cuartos de final ante Bélgica.

Con la mayoría de su trayectoria realizada en Brasil entre 1990 y 2016, Tite contó con dos experiencias en el exterior tras comandar a Al-Ain (2007) y Al-Whada (2010), ambos de Emiratos Árabes Unidos. Antes de desembarcar en la selección tuvo una buena estadía en el Internacional y en el Corinthians, equipos con los que logró los cinco títulos internacionales que ostenta como entrenador.

Brasil arribará al Mundial de Qatar como el primer sudamericano en clasificarse: selló el pasaje cinco fechas antes del cierre de las Eliminatorias. Actualmente lidera la tabla con 39 puntos, cinco más que Argentina. Sin embargo, todavía debe disputar tres encuentros más y uno de ellos será ante la Albiceleste correspondiente al clásico que fue suspendido en la fecha 6 por las autoridades sanitarias brasileñas.

Tite aclaró que “no hay posibilidades” de disputar encuentros amistosos ante selecciones europeas en la preparación para el Mundial y reconoció que no está de acuerdo con disputar dos partidos con Argentina (el suspendido por Eliminatorias y un amistoso por contrato comercial): “Es contraproducente. No nos hará ningún bien”.