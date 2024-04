Todo listo para el inicio del Torneo Apertura de Voley 2024

Con el cierre del libro de pases y la inscripción de los equipos, el próximo viernes 5 de abril, dará inicio la temporada 2024 de la Federación Catamarqueña de Voley con el desarrollo del torneo Apertura.

El mismo se disputará en las divisiones mayores A1, A2, A3, Sub 18, sub 16 y sub 14 tanto en la rama masculina como en femenina y en la división sub 12 unificado. Se jugará a una sola rueda, todos contra todos, clasificando los cuatro primeros a semifinales y posteriormente los ganadores disputarán la final por el título de campeón.

En las divisiones de ascenso los campeones ascenderán a la categoría superior inmediata y los subcampeones jugarán la promoción con el anteúltimo clasificado, en tanto, los que finalicen en el último lugar de cada división descenderán de categoría.

Es importante destacar que los seleccionados provinciales sub 18 y sub 16 formarán parte de los torneos de Mayores A1 y A2 como parte de la preparación con vistas a participación de los torneos Argentinos que se disputarán en junio y julio en Santa Fe y San Juan respectivamente. De igual manera sucederá con la categoría sub 14.