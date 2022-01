Todo listo para la segunda edición del Desafío La Chilca

Se está preparando todo para la segunda edición del Desafío La Chilca de Mountain Bike que se realizará en Andalgalá el próximo 30 de enero. El slogan de la competencia es "Tu bici, tu carrera, tu mundo".

La competencia será de 60km participativa y 70km competitiva. Las categorías competitivas serán la Elite/ Sub 23; Master A1/ A2; Master B1/ B2; Master C; Master D; Juveniles; Menores; Damas Elite; Damas Master A; Damas Master B; Damas Master C; Damas Master Promo; Varones Promos; Parejas Mixta; Promos XL. En tanto que las participativas serán el cicloturismo y el LGTBIQ+.

Además, como en la edición pasada se podrán inscribir equipos como ya lo vienen haciendo donde están confirmados como Team Ambato, Yokavil Salud Mental, entre otros.

Las inscripciones siguen abiertas y para más información ingresar al Facebook oficial de la competencia, "Desafío La Chilca".

Cabe destacar, que los ganadores de la primera edición fueron Diego Fontán en varones y Adriana Ormachea en damas.