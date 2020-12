Todo listo para el torneo de futsal masculino de Las Chacras

Esta viernes por la noche, se dará comienzo al torneo de futsal masculino de Primera organizado por el Departamento de Futsal y Fútbol Playa de la Liga Chacarera.

Son 16 equipos y se conformaron cuatro zonas de cuatro equipos cada una. Se clasificará solo el primero de cada grupo donde disputarán la semifinal y así sucesivamente hasta conseguir al campeón.

Los tres equipos adherentes, Juventud, Valle Chico y La Fiel compartirán la zona B junto a Independiente de San Antonio.



Las zonas

Zona «A»:

Obreros San Isidro, Los Sureños, La Tercena «A» y, Ateneo MM

Zona B:

Independiente SA, Juventud Unida SR, Valle Chico y, Club Fiel

Zona C:

La Tercena «B», La Tercena «C», Coronel Daza, y El Auténtico

Zona D:

Social San Antonio «A», Social San Antonio «B», Villa Dolores A y, Villa Dolores B.



Programación

ZONA “A”

Hoy- Fecha 1

Cancha: Obreros SI

21:00hs, Los Sureños vs La Tercena A

22:00hs, Obreros vs Ateneo MM



ZONA “B”

Viernes- Fecha 1:

Cancha 1: Polideportivo Capital

21:00hs, Valle Chico vs Club Fiel

22:00hs, Juv. Unida SR vs Independiente SA



Zona “C”

Viernes-Fecha 1:

Cancha 2: Polideportivo Capital

21:00hs, La Tercena B vs El Autentico

22:00hs, Coronel Daza vs La Tercena C



Zona “D”

Sábado-Cancha: Obreros

18:30hs, Social S. Antonio A vs Villa Dolores B

19:30hs, Villa dolores A vs Social S. Antonio B