Todos dieron negativo a los testeos en River y ya se preparan para recibir a San Pablo

El plantel de River tuvo su último entrenamiento de la semana de cara a lo que será la quinta fecha de su grupo donde recibirá a San Pablo. Los jugadores se sometieron a los testeos y todos dieron negativo a coronavirus.

Debido a la gran cantidad de agua que cayó durante el fin de semana a causa de las fuertes tormentas, los jugadores llevaron a cabo una entrada en calor con pelota y, posteriormente, ejercicios físico-técnicos en espacios reducidos de leve intensidad para minimizar el riesgo de lesiones. Por su parte, Marcelo Gallardo aún no realizó ensayo formal de fútbol y el once titular es una incógnita, aunque se estima que no cambiará mucho los apellidos.

Más allá de la práctica, la atención de La Banda está puesta en los resultados de los exámenes PCR, que se conocerían esta noche, para confirmar que todos los integrantes del equipo estén habilitados para jugar en Avellaneda frente al elenco paulista, con las ilusiones puestas en la clasificación a octavos de final, que podría darse esta misma semana.