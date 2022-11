"Todos Juntos": el conmovedor gesto de la selección con Lo Celso en la previa del último amistoso

A cuatro días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, la selección argentina se prepara para llegar de la mejor manera a su debut el próximo martes contra Arabia Saudita por la primera jornada de la Fase de grupos.

En una muestra más de la unidad que se puede ver en el plantel Albiceleste, los 11 titulares que salieron al césped del Estadio Al Jazira de Abu Dhabi tuvieron un emotivo gesto con Giovani Lo Celso, quien desafortunadamente quedó descartado de la nómina después de sufrir una lesión con el Villarreal.

Tras saltar al campo y entonar las estrofas del himno nacional, los futbolistas posaron para la foto grupal junto a un cartel en el que se pudo leer: “Gio, todos juntos”.

Al término del partido que la Selección goleó 5-0 a Emiratos Árabes, Rodrigo De Paul, habitual compañero de habitación de Lo Celso en las convocatorias le dedicó unas palabras al rosarino: “Para nosotros era super importante. Es como mi hermano porque hicimos este proceso juntos desde el primer día. Cuando miro para la izquierda y no lo veo (en la cancha) es duro, pero los compañeros que tenemos tienen calidad”.

El mediocampista Giovani Lo Celso sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha el pasado 30 de octubre y se retiró con una molestia muscular a los 25 minutos del partido contra el Athletic tras intentar impactar el balón con el taco.

El argentino trató llegar por todas las vías a integrar la lista final de Lionel Scaloni, pero el desprendimiento muscular le puso un obstáculo infranqueable. Finalmente, después de las conversaciones que mantuvieron el Villarreal, el Tottenham (dueño de su pase) y la selección, se determinó que el jugador debía someterse a una operación.

Tras pasar por el quirófano y ser intervenido quirúrgicamente, el rosarino tuvo un notable gesto con Lasse Lempainen, el profesional a cargo del procedimiento en Finlandia, al regalarle su camiseta. Se estima que Lo Celso permanecerá fuera de las canchas durante tres meses mientras lleve a cabo su rehabilitación en España. El posteo de Lo Celso en sus redes sociales.

“La verdad que fueron días duros y tristes para mí. Como sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma”, escribió el ex PSG en sus redes sociales en su último posteo.

“Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos durante estos días”, sentenció en una imagen que fue comentada por todos sus compañeros de equipo.

La selección argentina debutará el próximo martes 22 de noviembre frente a Arabia Saudita en el Estadio Lusail. Luego, tres días más tarde, se medirá ante México en el mismo recinto y cerrará su participación en la primera fase del torneo frente a Polonia en el Estadio 974 el 30 de noviembre.