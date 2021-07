Tokio 2020: la jornada de sábado de los atletas argentinos

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 reúne a miles de televidentes de todo el mundo. Es uno de los eventos, que se desarrolla cada cuatro años, más esperados por los fanáticos. Tal y como sucede siempre, decenas de deportistas del territorio nacional formarán parte de la competencia. ¿A qué hora y quiénes son los atletas argentinos que compiten hoy sábado 24 de julio?

En total, 181 atletas argentinos serán los que tendrán la oportunidad de formar parte de las competencias más destacadas del deporte y que tratarán de colgarse una medalla de oro, plata o bronce. Aun así, Tokio 2020 también será una gran oportunidad para que muchos y muchas también puedan lograr un reconocimiento en el plano deportivo.

Sábado 24 de julio



06.18 Boxeo: Mirco Cuello vs. Hamsat Shadalov (Alemania) - peso pluma - preliminar.



07.30 Tenis de mesa: Horacio Cifuentes vs. Yoshua Van Shing (Vanuatu)/ primera ronda.



07.39 Boxeo: Brian Arregui vs. Delante Johnson (EEUU) - preliminar 63-69 kg



08.15 Tenis de mesa: Gastón Alto vs. Álvaro Robles (España)/ primera ronda.



08.05 Natación: Virginia Bardach - eliminatorias 400 combinados.



19.00 Surf: Leandro Usuna / Ronda 1 y 2



21.00 Tiro: Melisa Gil / skeet



22.00 Tiro: Federico Gil / skeet



22.00 Gimnasia artística: Abigail Magistrati / clasificación



22.20 Remo: Milka Kraljev-Evelyn Silvestro / doble scull femenino / repechaje 1



23.00 Tenis: Nadia Podoroska vs Yulia Putintseva (Kazajistán), single femenino



23.00 Tenis: Francisco Cerúndolo vs. Liam Broady (Gran Bretaña), single masculino.



23.05 Vóleibol: Argentina vs. Estados Unidos (femenino)