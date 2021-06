Tras 20 años, Lionel Messi será jugador libre por primera vez

Lionel Messi quedará en libertad de acción a partir del jueves 1 de julio y estará en condiciones de negociar un nuevo contrato con cualquier club en esa condición, incluyendo al propio Barcelona, donde a 24 horas de llegar a ese inédito punto límite, siguen confiando en la renovación pese a las dificultades económicas que atraviesa la institución.



La llegada a la presidencia de Joan Laporta, de buena relación con Messi desde los "años dorados" del club en la primera década del siglo XXI, para reemplazar a Josep María Bartomeu, de mala vinculación con el rosarino, renovó las esperanzas de la entidad catalana en lograr la renovación contractual del máximo ídolo de la parcialidad "culé", después de aquel ya "histórico" burofax en que anunciaba su alejamiento.



Esa carta documento había sido enviada por Messi hace exactamente un año atrás, y desde entonces hasta hoy en día inclusive, se especuló con su alejamiento del club de toda su vida rumbo a dos destinos excluyentemente posibles: Manchester City de su técnico más querido, Josep Guardiola, o París Saint Germain, de sus amigos Neymar y Ángel Di María, y su compañero en la selección argentina, Leandro Paredes.

La oposición de su familia a abandonar la vida en Barcelona en general y la "mediterránea" residencia de Castelldefelds en particular, fue la primera carta a favor del club "blaugrana" para retenerlo, antes de la llegada de Laporta, pero después de su retorno a la institución tras su anterior período presidencial que se extendió entre 2003 y 2010, éste redobló la apuesta y apostó fuerte para convencerlo y torcer su decisión de un año atrás.



Y para ello lo primero que hizo Laporta, que este martes cumplió 59 años, fue intentar "tocarle el corazón" al jugador con más presencias en el seleccionado argentino (148) trayéndole a uno de los mejores amigos que le dio el fútbol: Sergio Agüero.



Inclusive el titular barcelonista comentó que le "encomendó" al "Kun" que en la concentración de Ezeiza con el seleccionado argentino que juega la Copa América que lo "convenza de seguir", y sostuvo públicamente que el ex Manchester City estaba cumpliendo con ese encargue "todos los días".



Claro que en un mercado de pases complicado como el actual, muy castigado por las consecuencias económicas originadas en la pandemia de coronavirus, los deseos perennes de Messi por armar un equipo competitivo como "los de antes" para pelear por todo en la temporada entrante, las dificultades por complacerlo que tiene Laporta son también muy grandes.



En Barcelona, medios como el diario deportivo Sport mencionan un acuerdo de palabra previo al viaje de Messi a la Argentina para jugar la Copa América, que pasaría a los papeles, según soñaba el propio Laporta, o en el día del cumpleaños de "Lío", el pasado jueves 24, o en el suyo propio de esta jornada.



Sin embargo no fue ni un día ni otro, y eso generó una gran inquietud en los hinchas barcelonistas, ya que el hecho de que Messi llegue, como nunca antes, al último día de su contrato sin haberse oficializado la renovación, y que de no haber novedades el miércoles, el primer día de julio deje de pertenecer formalmente al club, es una circunstancia extraña.