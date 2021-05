Tras el brote de Covid-19, así se podría rearmar River para el superclásico

De los 10 profesionales cinco son habituales titulares. Estamos hablando de Paulo Díaz, Nicolás de La Cruz, Federico Girotti y Robert Rojas. Además, pierde una primera opción de relevo en el mediocampo con Brubo Zuculini.

Por eso, Gallardo deberá esperar por saber si hay o no más casos confirmados y armar el equipo. Ya está en eso y se perfila un nuevo equipo para visitar el domingo a Boca.

El arquero será Franco Armani aunque ruega que no de positivo ya que no tienen arquero suplente. En la defensa, si no llega Montiel irá Milton Casco, la dupla central con Jonathan Maidana y Héctor Martínez y por izquierda Fabrizio Angileri.

En el mediocampo con Agustín Palavecino, Enzo Pérez, podría jugar Casco o Rollheiser o bien Leo Ponzio y por izquierda Jorge Carrascal. En tanto que en el ataque estarían Julián Álvarez y Matías Suárez.