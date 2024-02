Tras la clasificación de Argentina a los Juegos Olímpicos, Mascherano reconoció que invitará a Messi y Di María

El seleccionado argentino Sub 23 superó a Brasil por 1 a 0, logró el objetivo de clasificarse a los Juegos Olímpicos de París y dejó a su clásico rival fuera de la cita en la capital francesa. El gol del triunfo y la clasificación para el equipo de Javier Mascherano lo marcó Luciano Gondou, el delantero de Argentinos Juniors.

El primero en afrontar las cámaras fue Thiago Almada, el capitán que expresó su deseo de que Lionel Messi “tenga ganas de ir a los Juegos Olímpicos”. “Sería un sueño hermoso que él pueda acompañar a los que nos toque estar en París”, En tanto, Luciano Gondou, el héroe de la jornada afirmó que “uno tiene que sumar desde dónde le toque estar”. “Es un sueño para mí estar acá y traté de aprovecharlo al máximo”, continuó.

Por otro lado, Javier Mascherano sorprendió al asegurar que intentará seducir al mejor futbolista de todos los tiempos y a Ángel Di María para que acompañen al equipo en la cita de la capital francesa. “Ya todos conocen mi relación con Leo (Messi), la amistad que tengo. Un jugador como él tiene las puertas abiertas para que nos acompañe, después dependerá de él y de sus compromisos, obviamente”, destacó. Y agregó: “Nos felicitó, muy contento. Sabemos todos sabemos que Leo es muy hincha de la Selección y sigue a todas las selecciones juveniles. Encantado (de sumarle para los Juegos Olímpicos). Ya habrá tiempo para hablar pero nos felicitó por la clasificación, no mucho más”

Con relación al Fideo, el ex volante central sostuvo: “Hablé con Ángel, pero por lo que leí ya dio por cerrado después de la Copa América. Ellos se han ganado el derecho de decidir lo que quieran pero obviamente intentaremos hacerles la invitación y veremos”. “Uno entiende que los tiempos de Selección mayor, está la Copa América y no es fácil. Hay que ser precavido, obviamente vamos a hablar, todos conocen mi relación tanto con Ángel como con Leo, somos amigos. Tenemos una relación espectacular, yo como entrenador lo que si obviamente tengo la obligación de invitarlos pero uno también entiende que tienen otros compromisos y depende también de eso, no es tan sencillo. Igualmente hay tiempo para hablar, ahora lo importante es disfrutar, agradecerle a este grupo de jugadores que estuvieron acá y nos dieron la posibilidad de -no solamente la clasificación- sino de haber jugado estos siete partidos de la manera que jugaron, hicieron un torneo muy bueno, siempre siendo nosotros mismo, llevando a cabo una idea de ir para adelante y ser protagonista. Hoy obtuvimos lo que merecíamos”, detalló.

Con dos medallas de doradas (Atenas 2004 y Pekín 2008) y dos plateadas (Ámsterdam 1928 y Atlanta 1996), Argentina buscará por tercera vez subirse a lo más alto del podio dentro de una historia olímpica que tuvo una primera participación en Ámsterdam, cuando consiguió la presea plateada tras una excelente campaña que incluyó triunfos sobre Estados Unidos (11-2), Bélgica (6-3) y Egipto (6-0) y una final ante Uruguay que terminó 1 a 1, con lo que se forzó un partido desempate, con derrota por 2-1 en el Estadio Olímpico de la capital de los Países Bajos.

En la edición que organizó Roma en 1960 Argentina integró el grupo junto con Dinamarca, Polonia y Túnez. A pesar de ganar dos encuentros, y tan sólo perder uno, no logró acceder a la fase final. La experiencia en Tokio 1964 incluyó solo dos partidos: empate 1-1 ante Ghana y derrota 3-2 ante Japón.

Para Seúl 1988 el combinado nacional finalizó en la segunda posición del grupo consiguiendo la clasificación a los cuartos de final, instancia en la que cayó 1-0 frente a Brasil. Por su parte, en Atlanta 1996 trajo la segunda medalla de plata al perder 3-2 la final ante Nigeria; y en Atenas 2004 desplegó un gran fútbol, ganó todos sus partidos, y consiguió el primer oro bajo la conducción de Marcelo Bielsa. En la final superó 1-0 a Paraguay con gol de Carlos Tevez.

En Beijing 2008 llegó de manera consecutiva el segundo oro, con Sergio Batista como entrenador, goleando en semifinales 3-0 a Brasil y superando 1-0 a Nigeria en la final con un golazo de Ángel Di María.

Tras ausentarse en Londres 2012, Argentina volvió a decir presente en un Juego Olímpico en Río de Janeiro, pero la Albiceleste no redondeó una buena participación, ya que quedó eliminada en fase de grupos tras conseguir una victoria, un empate y una derrota. Por último, la misma suerte se corrió en Tokio 2020 donde no se pasó de la fase clasificatoria.