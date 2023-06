Tras la llegada de Messi, Ángel Di María está la mira del Inter Miami

Lionel Messi sorprendió a todos este miércoles y continuará su carrera en Inter Miami, de la Major League Soccer, en principio por dos temporadas, y será la cara visible del Mundial de los Estados Unidos 2026, según confirmó el propio futbolista en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport de España.

A sólo un día de la confirmación del nuevo destino del mejor futbolista del mundo, el efecto de sus palabras generó un impacto creciente en un país que, además, cuenta con una importante comunidad latina. Y con este panorama, muchos jugadores de calidad sueñan con compartir equipo con el 10 y la MLS se ilusiona.

Uno de los fichajes "bomba" que más resonó fue la de la posible llegada de Ángel Di María, compañero de Messi en la Selección Argentina y campeón del mundo en Qatar 2022.

El periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano explicó que el club estadounidense busca que "Fideo" se sume al equipo: "Inter de Miami estudia fichar a Ángel Di Maria como agente libre, según ha adelantado @CLMerlo - entienden que están informados de las condiciones del acuerdo. #MLS", expresó.