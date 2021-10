Tras la salida de Gamboa, hay dos candidatos para asumir en Newell's

El director técnico de Newell's, Fernando Gamboa, dejó este domingo el cargo después de reunirse con el presidente del club, Ignacio Astore, informó esta tarde una fuente "rojinegra".



"Gamboa no sigue en el cargo, estuvo con el plantel esta mañana en la última práctica con el plantel y después se reunió con Astore", le precisó a Télam un vocero de la Comisión Directiva.



Consultado sobre si Gamboa pidió dirigir el partido del jueves, cuando Newell's recibirá a Aldosivi por la 17ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, el portavoz "rojinegro" advirtió que "él pidió dirigir hasta fin de año, cuando vencerá su contrato, y armar el equipo para el año que viene, pero la idea fue tomar una decisión ahora y no esperar a que la situación del equipo se agrave".



En este sentido, Gamboa declaró el domingo, después de la derrota 1-0 como visitante de Gimnasia, en La Plata: "No pongo en duda mi continuidad, trabajo todo el día para esto y estoy en el lugar que quiero. El partido con Aldosivi es el más importante".



El equipo será dirigido en forma interina el jueves contra Aldosivi, de local, por los entrenadores de inferiores y exjugadores del club, Adrián Taffarel y Diego Mateo, confirmó este domingo a la tarde un portavoz del club del Parque Independencia.



En lugar de Gamboa los dirigentes le ofrecerán el cargo al exjugador "rojinegro" Gabriel Heinze, quien dirigió a Argentinos Juniors, Vélez -donde cumplió campañas exitosas- y Atlanta United, de Estados Unidos -donde fue despedido tras mantener diferencias con el plantel-.



"Mañana comienzan las charlas con Heinze", anticipó un vocero "rojinegro".



En segundo término, los dirigentes evalúan al también exjugador del club, Eduardo Berizzo, quien fue despedido de la selección paraguaya hace dos días, tras caer 4-0 con Bolivia, en La Paz, por Eliminatorias Sudamericanas.