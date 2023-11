Tras la suspensión de las elecciones en Boca, Riquelme cruzó a Macri: Libremente da órdenes y está pasando por encima a una jueza

Luego de las denuncias cruzadas y la suspensión de las elecciones en Boca, Juan Román Riquelme dio una conferencia de prensa en la Bombonera donde explicó su postura y atacó con todo a Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

Antes de responder cualquier pregunta, Riquelme le dio lugar a la presencia de Walter Krieger, apoderado y abogado de Boca, para que explique todas las cuestiones legales. Luego de la presentación, el vicepresidente cerró con una frase clara: “Un fenómeno”.

“Estos tres personajes (Andrés Ibarra, Mauricio Macri, Mario Pergolini) quieren privatizar el club. Quieren que el Club Atlético Boca Juniors sea el primer club privatizado de nuestro país y que no se vote nunca más. Pero no lo van a lograr, vamos a ganar las elecciones”, sostuvo Riquelme.

Las declaraciones más fuerte de Juan Román Riquelme en conferencia de prensa

- “¿Cuál es tu opinión? Están pasando por encima de la jueza: si lo digo yo, Riquelme dijo tal cosa de la jueza. Ojalá que la jueza hoy a la 1.40 vuelva a firmar el papel y mañana a la mañana le digamos a los hinchas que vamos a vivir una fiesta el día domingo. Tenemos todo preparado, las carpas están en la cancha. Estamos ilusionados, cada cuatro años tiene que ser una fiesta”.

- “Me hace sentir bien cuando pasan algunas cosas porque el tiempo me hace dar cuenta que no miento. Me da tristeza también, porque amo este país y me voy a morir bostero. Soy un afortunado de estar en este lugar y tengo que dar todo lo que tengo para que el hincha siga siendo dueño del club, pero es raro cuando una persona libremente da órdenes y hay una jueza, parece que la que decida es ella. Ojalá este señor deje que los hinchas puedan elegir el domingo”.

- “La respuesta la diste vos: dijiste que yo no miento. Tengo una manera muy simple: tuve la suerte de jugar en Europa, en la Selección argentina con los mejores jugadores de nuestro país, pero esta es mi vida, es el club más grande del mundo. Y tengo muchos amigos que me invitan a su casa a comer. Imaginate que un padre me diga: “Llevá a mi hijo a jugar un partido de Copa Argentina o si no me enojo”. A él le hicieron una entrevista dos periodistas serios, pero es una rareza que no le hayan preguntado “cómo vas a llevar un amigo tuyo a jugar a la primera de Boca o a alguien que te dice un socio”. Supongo que son más que amigos, porque él mismo dice que por eso nos quedamos sin sponsors. Dice que si no, Boca no quedaba bien; él tenía que quedar bien con esa persona, yo no. Yo a la otra persona no la conozco”.

- “Agarramos el club con deudas y hoy tenemos 28 millones en la caja, no necesitábamos a ese jugador. Me pone muy feliz que vos me digas que yo no miento y que él lo haga confirmado, pero me parece que es una vergüenza porque es el club más grande del mundo y que este señor me diga que le traiga a un amigo suyo para jugar la Copa Argentina, demuestra todo”.

- “El abogado del club lo explicó. Ojalá que ahora empiecen a preguntar, aunque sabemos que algunos no pueden hacerlo porque sabemos el poderío que tienen, pero yo no los veo con tanta euforia preguntando cómo hicieron para habilitar 51.473 socios en ocho años. ¿Por qué no le preguntan eso a ese señor? ¿No les parece raro que en 2019 había 115 mil votantes y hoy tenemos 114 mil? Y tenemos que escuchar a este señor las palabras que dicen”.

- “Yo trato de vivir normal, hoy fui a trabajar como todos los días, y tengo que seguir trabajando. Hoy me preguntaba mientras caminaba solo: ¿cómo debe hacer este señor cuando se levanta a desayunar con la familia? Porque algún familiar le debe preguntar si se va a presentar y hace una denuncia para que los socios no se presenten a votar cuando representás a los socios. Él no quiere que los socios voten, que los hinchas participen: es muy raro”.

- “Yo creo que estamos ante las elecciones más simples y claras de nuestro club: ojalá sean el domingo, tenemos todo preparado para disfrutar de un gran día. Todo lo que nosotros preparamos tiene un costo, a esta gente no le interesa. Pero el hincha tiene que saber que si nosotros permitimos que vuelvan al club a estos señores que privaticen el club, no se vota nunca más. Lo privatizan, se lo dan a los tres amigos que tienen por allá y no se vota nunca más. Eso no puede pasar. El club es de los hinchas y vamos a pedirle a la jueza para que nos habilite a votar el domingo, porque todos los que están activos están en condiciones de votar”.

- “Le vamos a ganar cualquier día, porque este club es de los hinchas y se metieron con lo más sagrado”.

“Hoy estamos en 2023, desde el 2000 hasta hoy nada me sorprende de esta gente. A mi familia tampoco. Hoy mi mamá, la María, estaba contenta porque siempre digo lo mismo: a la vida vinimos por algo, esto es lo que me tocó y lo disfruto mucho. Me pidió que no afloje y que gane las elecciones para que el hincha esté contento”.

- “Lo único que aprendí es que si ellos gobiernan, las cosas están bien, y si no gobiernan, están mal. Volvimos a ser un club de fútbol, ellos lo quieren para hacer política. Es así de fácil, después digan lo que quieran. Es una persona que tiene el ego muy alto y cree que todo lo que ganamos fue por él. Es feo que le quiten méritos a todos los muchachos que hoy trabajan en el club y fueron futbolistas. Queremos estar en el club, seguir creciendo y no tenemos dudas de que lo vamos a conseguir”.

- “El hincha está molesto porque se metieron con el club y con ellos. Sé que me tienen mucho cariño y eso es maravilloso, yo solo quería jugar a la pelota. Pero esto ya pasó la línea de Román, se metieron con el hincha. ¿Dónde viste que uno que se quiera postular no deje votar a los hinchas?”

- “Dónde viste que hacen una denuncia por teléfono, cambian la fecha, y que de ocho personas hay tres que le falsificaron la firma y tres que le usaron el nombre y se enteraron por la tele, pero este señor no dijo nada del tema cuando el que hizo la denuncia tiene que ir preso”.

- “Yo nunca luché con nadie, nunca molesté a nadie, esa es la verdad. Ese es el problema que tenemos en este país y es una pena cómo estamos: el que no jode, parece que es un loco. Prefiero ser un loco, sin dudas”.

- “Hace 23 años hay una persecución a mi familia. Nací en Don Torcuato y me voy a morir ahí, pero da tristeza que tus hijos tengan que tener cuidado de que los paren y le pongan algo en el auto. El cariño de la gente es increíblemente hermoso, pero en estos 23 años pasaron muchas cosas y nos acostumbramos: disfrutamos de ser argentinos, hay que seguir adelante, pero es verdad que a mi hermano lo siguió un auto blanco por la calle. Él podría haber acelerado por el susto, atropellar a una persona o se mataba él solo, la jueza no iba a decir “la culpa fue mía que lo mandé a seguir y lo hice asustar”. Mi hermano gracias a dios paró; me dijo “ya me secuestraron, el otro pasito es que me muera”. Somos muy raros en casa o María nos crió bastante bien”.

- “Esperemos que el domingo podamos tener la fiesta que queremos, tenemos esa ilusión. Que la jueza diga que vamos a votar porque hicimos las cosas como corresponden. Después, es verdad que nunca pasó una cosa tan ordinaria como esta. Debemos ser afortunados de estar en este lugar y que la gente se dé cuenta de lo que pasa: se metieron con lo más sagrado, el escudo más lindo del mundo. Hay una cosa que supera al escudo: los hinchas, lo único que no se puede tocar y los están lastimando mucho. Nos quieren sacar el corazón. Quieren llevar el estadio a una cuadra; si la Bombonera sale de acá, perdemos toda la historia. A esta gente no le interesa nuestro club. Si vuelven al club, pasaremos a ser el primer club privado de nuestro país, pero no va a pasar porque ganaremos las elecciones”.

- “Para mí fue un sueño ser futbolista y jugar en el club del que soy hincha. Ahora llevamos cuatro años, de los cuales tuvimos un año y medio de pandemia; en dos años y medio hemos ganado seis títulos y tenemos dos finales por jugar. Intentaremos seguir ganando y consiguiendo títulos porque es para la historia de nuestro club. Nadie consigue las cosas solo: él disfrutó como dirigente, nosotros como futbolistas y lo más importante es que el hincha haya disfrutado”.

- “No hay nada más lindo que ser bostero: uno se puede enamorar de una mujer, de un hombre, a cualquier edad, pero al que le gusta el fútbol de verdad, se enamora de chiquito de un club hasta el último día de vida. Por eso vamos a votar con amor”.

- “Hace mucho dije que íbamos a ganar 95-5, pero creo que vamos a ganar por un poquito más”.

“Hemos disfrutado mucho los cuatro años con Ameal de presidente y conmigo ayudando en el sector del fútbol. Las cosas hablan por sí solas: esta gente que cuando gobiernan tienen un poder para comunicar muy grande y cuando no gobiernan hacen creer que el que está lo hace mal. Funcionan siempre igual. En estos cuatro años somos el que más títulos ganó e hizo debutar a más chicos. Tenemos 28 millones de dólares a favor, está el balance en la web. Además, trajimos a un montón de jugadores, incluso a Benedetto que era el 9 que todos querían, mientras que el señor quería al de Qatar”.

- “Nos duele mucho no haber ganado la final de la Copa y quedar afuera de la del año que viene; el último mes nos quedamos sin nafta. Ilusionamos mucho a los hinchas, igual hay que seguir mejorando”.

- “Yo amo a mi club, de política no… Le deseo a mi país que le vaya muy bien, sueño con que al país le vaya cada día mejor”.

- “Contra el Real Madrid fue una maravilla: hice lo que me gustaba. Tuve la suerte de tener un entrenador que nos enseñó a competir, que el hincha crea que es fácil ganar la Copa Libertadores, compartí con compañeros que están acá. Ellos jugaban demasiado bien, ese partido fue maravilloso: le ganamos al Real Madrid, fue increíble. No sé cuántas finales volvieron a perder, nosotros podemos decir que le ganamos. Esto para mí no es un partido de fútbol, esto es ser afortunado: somos muchos hinchas de Boca y entre todos esos millones tener la suerte de estar acá, para mí es un sueño. Tengo que poner la cabeza y el corazón para que con los hinchas cuidemos al club que amamos tanto y que no lo privaticen y que esta gente no vuelva nunca, pero nunca más”.

- “Vamos a estar muchos años más, no solamente cuatro; yo tengo la obligación de ayudar a los hinchas para que sigan siendo los dueños del club. Esta gente no puede pisar el club nunca más: ya te están diciendo que al otro día te quieren sacar la cancha”.

- “Vamos a pasar un gran día y después de ganar las elecciones voy a golpear la puerta de cada vecino para preguntarle si están de acuerdo en vender su casa, porque ellos son los dueños. Si todos están de acuerdo, agrandaremos la Bombonera. No podemos permitir que estos tres personajes nos roben el corazón, porque si se van a la otra cuadra nos quitan toda nuestra historia gigante”.