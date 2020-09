Tremendo debut de Martínez en Aston Villa: Penal atajado y victoria

El portero venía de ser campeón de una copa de Inglaterra con el Arsenal pero decidió cambiar de club y ya en Aston Vila tuvo su destacado debut ante Sheffield United por la Premier League.

El encuentro se llevó a cabo el estadio Villa Park, en la ciudad de Birmingham, y el único tanto lo marcó el defensor inglés Ezri Konsa Ngoyo, a los 13 minutos de la parte final.

Cuando iban 35 minutos del primer tiempo los visitantes tuvieron la oportunidad de abrir el marcado desde los 12 pasos, pero Emiliano Martínez se agrandó y atajó el penal.

Al rato de haber finalizado el partido y ya en su domicilio, Martínez habló con el programa sportia de Tyc Sports: “Debutar así, con el Aston Villa, un club histórico, es algo maravilloso”, afirmó Martínez. Y contó su situación: “En Arsenal no es que me dijeron 'te podes ir', me quisieron retener hasta último momento y me ofrecieron un nuevo contrato. Quería cambiar de aire y tener continuidad en todos los partidos”.