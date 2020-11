Tremendo: Un jugador croata salió en medio del partido porque tenía coronavirus

En el amistoso del miércoles entre Turquía y Croacia se vivió una situación escandalosa: Domagoj Vida, capitán de la visita, fue reemplazado en el entretiempo luego de que el cuerpo médico de su selección se enterara que tenía coronavirus. El defensor croata jugó todo el primer tiempo y ahora ambos combinados se encuentran en alerta por una posible ola de contagios.

Vida, jugador de 31 años que milita en el Besiktas, había dado negativo dos días antes del amistoso contra Turquía. Sin embargo, el mismo miércoles se realizó una nueva ronda de pruebas, en esta caso previas al partido del sábado frente a Sucia por la Liga de Naciones de la UEFA, y en ese segundo testeo resultó positivo.

En principio, el resto de la selección croata viajará a Suecia para afrontar el encuentro del sábado, ya que no hubo ningún otro positivo, pero habrá que esperar a los test sucesivos (también para Turquía) para saber con certeza si no hubo más contagios. Es algo insólito y dee no creer.