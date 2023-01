Tres equipos catamarqueños participaran de la Liga Federal de Básquet

A días de comenzar la competencia de esta temporada para la Liga Federal de Básquet, se empieza a conocer la competencia que tendrán los tres equipos representantes de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca en el torneo: Red Star BBC, Hindú BBC y Olimpia.

En esta edición, serán 102 equipos que se dividen en ocho conferencias. Los catamarqueños estarán en la Zona Cuyo, compartiendo con los riojanos de Facundo, Amancay, Riojano y Rioja Juniors.

Si bien los primeros partidos serán el próximo sábado 28, el Estrellado, el Sagrado y el Borravino tendrán que esperar más de una semana para su debut pero ya se conocen las primeras dos fechas.

Los clubes de Catamarca tendrán la posibilidad de hacer de local en sus respectivas canchas. Además, la plataforma de streaming Básquet Pass, bajo suscripción, transmitirá en vivo todos los partidos.

>DIVISIÓN CUYO

-JORNADA 1

8/2 – Hindú BBC vs. Facundo (LR)

11/2 – Rioja Juniors (LR) vs Olimpia

12/2 – Red Star BBC vs Riojano (LR)

-JORNADA 2

14/2 – Olimpia vs Hindú BBC

16/2 – Amancay (LR) vs Red Star BBC