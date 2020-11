Tres Naciones; Los Pumas debutan este sábado ante los All Blacks

Los Pumas dejará atrás casi 13 meses de inactividad, vinculada a la pandemia de coronavirus, y con varios jugadores que actúan en equipos de Europa enfrentará en la madrugada del sábado a los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda, en su debut por la tercera fecha del Tres Naciones, que se juega con sede única en Australia.



El encuentro se jugará en el Bankwest Stadium, en la ciudad de Sidney, este sábado desde las 3.10 (hora de la Argentina) con el australiano Angus Gardner como árbitro, asistido por su compatriota Nic Berry y por el neozelandés Paul Williams.



En las dos primeras fechas, Nueva Zelanda le ganó a Australia por 43-5 y los locales vencieron a los All Blacks 24-22, siendo punteros los neozelandeses con seis puntos (un bonus ofensivo y una defensivo), seguidos de Australia con cuatro y Argentina sin jugar aún.



Nueva Zelanda es un karma para Argentina, es la única potencia del rugby mundial a la que nunca se le pudo ganar. Son 29 los encuentros jugados entre Los Pumas y All Blacks, con 28 victorias de los oceánicos y un empate.



Esa igualdad aconteció en la cancha de Ferro el 2 de noviembre de 1985 y fue 21-21 con todos los puntos anotados por el inolvidable Hugo Porta.



Los Pumas no juegan desde el 9 de octubre de 2019, cuando vencieron a Estados Unidos por 47-17, en la ciudad de Kumagaya, en el campeonato mundial de Japón 2019, día en que el representativo nacional dirigido por Mario Ledesma fue eliminado en fase de grupos.



La pendemia golpeó duro al rugby argentino ya que canceló el Super Rugby 2020 y la franquicia Jaguares se quedó sin competencia, siendo ese equipo la base del Los Pumas en los últimos años y en el Mundial de Japón 2019.



Finalmente Australia fue elegida como sede del certamen, relegando a Nueva Zelanda, y Los Pumas, con una preparación desarrollada en Buenos Aires (en Casa Puma), Montevideo y Australia, afrontará el Tres Naciones con una buena preparación, aunque lejos del estado físico de los All Blacks.



Los neozelandes han jugado el Super Rugby Aotearoa y cuatro test por la Bledisloe Cup y el Tres Naciones ante Australia, por lo tanto la diferencia que siempre existió entre ambos tiende a incrementarse tomando como referencia la actividad de uno y otro.



En un certamen como este el plantel de Ledesma luchará contra la fatiga físico y emocional y por ello son 45 los jugadores citados para poder desarrollar una conveniente rotación.



Argentina cuenta con 13 jugadores que actúan en el exterior y un grupo de jóvenes que apuntan al mundial de Francia de 2023, con un pack pesado que es una enorme promesa y con la intención de aprovechar a fondo la fantástica posibilidad de jugar cuatro partidos ante Nueva Zelanda y Australia.



Que se puedan perder los cuatro encuentros es muy probable, pero la experiencia que recogerán los nuevos valores de Los Pumas será invalorable y eso tiene que ser el objetivo de este equipo, aunque si se da un "batacazo" será bienvenido.



Nueva Zelanda jugará con lo mejor tras perder el pasado fin de semana ante Australia y darle descanso a varios titulares. Los All Blacks por más que el título del mundo hoy sea de Sudáfrica, hace muchos años que mandan en el rugby mundial, sumando un 77,14% de triunfos y tres copas del mundo.



Son veloces, poseen una dinámica inigualable, gran eficacia, notable defensa, habilidad y destreza "quirúrgica" en las 22 yardas rivales y una mentalidad ganadora.



El sábado jugarán con una notable pareja de medios integrada por Aaron Smith y Richie Mo'unga, además de contar con forwards como Dan Coles, Samuel Whitelock, uno de los mejores segunda línea del mundo, el capitán Sam Cane y Ardie Save, sumados a backs como el wing Caleb Clarke, el "Nuevo Lomu", Anton Lienert-Brown y los hermanos Jordie y Beauden Barrett.

Formaciones

Argentina

: Nahuel Tetaz, Julian Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Matías Alemanno; Rorigo Bruni, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Cubelli y Nicolás Sánche; Juan Imhoff, Santiago Chocobares, Matías Orlando y Baustista Delguy; Santiago Carreras.

Nueva Zelanda:

Joe Moody Dane Coles y Tyrel Lomax; Patrick Tuipulotu y Samuel Whitelock; Shannon Frizell, Sam Cane y Ardie Savea; Aaron Smith y Richie Mo'unga; Caleb Clarke, Jack Goodhue, Anton Lienert-Brown y Jordie Barrett, Beauden Barrett.

Cancha:

Bankwest Stadium de Sydney.

Arbitro:

Angus Gardner (Australia)

Horario:

3.10 de Argentina (17.10 local)

Televisa:

ESPN2.