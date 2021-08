Un candidato a presidente de Villa Cubas se bajó de la pelea en medio de acusaciones

El candidato Javier Galán de la lista «Unidos por Villa Cubas» tomó la decisión de no seguir adelante con la candidatura a presidente del Club Sportivo Villa Cubas y bajó su lista. Esto es en medio del fallo judicial donde no dieron lugar su recurso de amparo para parar las elecciones.

En la cuenta oficial de la agrupación, postearon: "“A los queridos socios, simpatizantes y vecinos del Club Sportivo Villa Cubas, les escribo estas letras a los fines de hacerles saber que después de un largo meditar personal y familiar, he decidido dejar de lado mi postulación a la Presidencia del Club para las próximas elecciones, en razón de no contar con las garantías que tan importante acto eleccionario involucra. Todo este interín ha generado en mi persona un importante desgaste en mi vida familiar, laboral y social, debiendo desatender responsabilidades con un único fin: “Ver de Pie al Club que Amo”. A los que me acompañaron en este proceso les doy las gracias de corazón y sepan que cuando sea el momento estaremos juntos de nuevo para cumplir con nuestro anhelo. Actualmente, la tendencia de la comisión directiva es evidente y genera una competencia desleal que no voy a tolerar ni mucho menos avalar. Ojala que los tiempos venideros deparen al Club el fin deportivo, social y cultural para el que fue creado, donde la familia y los niños puedan regresar, lejos de mezquindades, intereses ajenos y actividades que no tienen que ver con lo que merecen los villacubanos. Un gran abrazo fraternal".

El ya excandidato a presidente del club hace días fue notificado que no dieron lugar a su recurso de amparo donde denunció irregularidades de la lista oponente, "Corazón de León". Así, bajó su candidatura en medio de acusaciones contra la Comisión actual que deberá normalizar la institución.