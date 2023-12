Un club brasileño mejoró la millonaria oferta por una de las figuras de Boca e Inter Miami también da pelea

Con el mercado de pases abierto, todos los clubes apuntan a las jóvenes figuras del fútbol argentino. Y el caso de Boca Juniors no es la excepción. En las últimas horas se conoció una jugosa oferta del Botafogo por Cristian Medina.

Según contó Fabrizio Romano, el gurú de las transferencias, el elenco brasileño mejoró la primera propuesta que había realizado días atrás y ofreció 7 millones de dólares por su ficha, más otros dos millones en concepto de bonus.

Además, le garantiza al jugador un futuro próximo en clubes de Europa, ya que el grupo empresario que adquiriría los servicios del futbolista (Eagle Football) es propiedad del empresario estadounidense John Texter, de fuertes lazos en el viejo continente. El Olympique Lyon de la Ligue 1 de Francia o el Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra fueron dos de los equipos que se mencionaron.

Fabrizio Romano confirmó que Botafogo mejoró la oferta por Cristian Medina de Boca Juniors

Si bien el propio periodista italiano advierte que Boca Juniors rechazó la propuesta, pese a que mejora los tiempos de pago. Vale recordar que Cristian Medina cuenta con contrato hasta diciembre de 2027 y una cláusula de rescisión de más de 15 millones de dólares, aunque en el caso de que la misma sea aplicada en los últimos 10 días del mercado de pases, el monto se incrementa a 20 millones.

Asimismo, Romano agrega que el Inter Miami envió una oferta y que las conversaciones siguen. Nottingham Forest es otro de los elencos de Inglaterra que lo tendría entre los planes a Cristian Medina, pero la intención de Boca Juniors sería no desprenderse del joven futbolista salvo por su cláusula. Además, trascendió que Diego Martínez, el flamante entrenador xeneize, lo tendrá muy en cuenta para la próxima temporada donde el equipo disputará la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

Cristian Medina acumula 134 partidos con la camiseta xeneize. Sin embargo, fue este año donde alcanzó mayor protagonismo de la mano de Jorge Almirón al convertir cinco goles en 49 partidos. Además, es considerado por Javier Mascherano en las convocatorias para el Sub 23 que disputará en enero próximo, en Venezuela, el Preolímpico clasificatorio para los Juegos de París 2024. Medina ya fue campeón con la Selección en los Sudamericanos Sub 15 y Sub 17, mientras que en la Ribera levantó cinco títulos (Copa de la Liga 2020 y 2022, Copa Argentina 2019/2020, Primera División 2022 y Supercopa Argentina 2022).

Medina se suma a la larga nómina de futbolistas jóvenes que tuvieron un gran 2023 y son pretendidos por equipos extranjeros. Estos son los casos de Valentín Barco, Ezequiel Fernández y Nicolás Valentini. En el caso puntual de Inter Miami también está negociando directamente con el futbolista Marcos Rojo, quien cuenta con contrato hasta diciembre de 2025 pero estudia la oferta.

Mientras tanto, en Boca Juniors ya asumió Juan Román Riquelme como presidente. A diez días de las históricas elecciones que se llevaron a cabo en la Bombonera y en las que resultó electo el ídolo, los integrantes de la flamante comisión directiva se reunieron en una de las oficinas de Brandsen 805 para firmar los papeles que los vincularán hasta 2027.

Román no estuvo presente. ¿Cuál fue el motivo? Riquelme se tomó con calma y serenidad el protocolo de la asunción y, casi sobre la hora, avisó de su faltazo ya que está ligado 100% al mercado de pases e intentar destrabar la situación de Diego Martínez con Huracán para presentarlo en tiempo y forma en Boca antes del arranque de la pretemporada del plantel profesional, pautado para el martes 2 de enero de 2024. El Consejo de Fútbol estudia a esta hora algunas ofertas y gestiona las contrataciones para dar forma al equipo que competirá el año próximo. Éver Banega está al caer y hay otros apuntados como Rubén Botta y Kevin Zenón.