Un Concejal se burló de Newell's en las redes sociales y los hinchas vandalizaron las paredes de su casa

El concejal de la ciudad santafesina de San Lorenzo Marcelo Remondino denunció que el frente de su casa fue vandalizado por hinchas de Newell's. Las pintadas aparecieron luego de que el funcionario subiera a sus redes sociales un video en el cual se burlaba del conjunto Leproso.

Días atrás, Remondino publicó un video en el cual acusó sentir “frío” al pasar cerca del Coloso Marcelo Bielsa, el estadio de Newell's. Inmediatamente, le llegaron numerosos mensajes con amenazas y algunas de ellas se cumplieron. En las últimas horas, el paredón del frente de su casa fue vandalizado con pintadas que contienen insultos y escudos con los colores de Newell's.

“Después de que el domingo hice una broma con humor, un chiste, porque pasaba por la cancha de Newell's y subí un video, tuve un montón de amenazas de que me iban a prender fuego la casa, de que me iban a cagar a trompadas...”, explicó el Concejal en su cuenta de Instagram.

Y, al mostrar los graffitis en el frente de su hogar, continuó: “Hoy, así amaneció mi vivienda. Esta es la hinchada de Newell's, fijensé”.

“Realmente esta sociedad no funciona más, chicos. Son bromas, humor se denomina. Ustedes están muy enfermos”, lamentó.

Marcelo Remondino se burló al pasar por la cancha de Newell's (Foto: Twitter @Newells)

Pero su denuncia no trajo calma. Por el contrario, los comentarios se llenaron de acusaciones hacia Remondina por incitar a la violencia y por presuntamente haber sido quien inició el violento cruce.

El mensaje de Marcelo Remondino luego de recibir pintadas en el frente de su casa

“Es incomprensible la intolerancia y la barbarie de los hinchas de NOB (Newell's). En los tiempos que vivimos debemos repudiar enérgicamente semejante acto intimidatorio e inconsistentes. Es absoluta responsabilidad de la dirigencia y las filiales, quiénes representan a los hinchas, expresar y demostrar que este tipo situación no lleva a nada inteligente, para que no se vuelva a repetir y fundamentalmente educar a sus fanáticos denostando que el odio no sirve en ninguna sociedad”.