Un exjugador de Boca no se olvida del club y ansia por la chance de volver

Lo que pasa es que Boca deberá buscar un jugador que ocupe la posición de lateral por derecha. El apuntado en su momento fue Mauricio Isla, estuvo cerca pero decidió irse a jugar al fútbol brasilero. El titular es Julio Buffarini pero su contrato vence en el 2021 y el jugador ya anunció que su deseo es no continuar.

Ahí entra en escena Roncaglia que conoce la posición a pesar de haber debutado en Boca como defensor central. "Estamos pendientes del teléfono para ver si me llaman de Boca. No les cierro las puertas nunca. Uno siempre tiene la ilusión, porque me quedó la espina de no poder jugar la final de la Libertadores 2012", sostuvo el actual futbolista de Osasuna en diálogo con ESPN.

El futbolista de 33 años que supo vestir las camisetas de Fiorentina, Espanyol, Celta, Valencia, tiene como ventaja que conoce al entrenador Russo y fue el que lo hizo debutar en "El Xeneize" y además compartió plantel con Jua Román Riquelme, ahora vicepresidente segundo de la institución.