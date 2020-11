Un futbolista de Tesorieri tuvo una lesión, lo operaron y el club no se hizo cargo

Desde el entorno del chico aducen que ningún dirigente de la institución se puso a disposición ni se hicieron cargo de los gastos.

Vale otra vez aclarar, que Ángel se lesionó jugando para el club. El que habló con nosotros sobre esto, que sería algo lamentable, es el papá del chico, Miguel Flores: «Ángel estaba jugando para la quinta división el año pasado, cuando se lesionó. Fue contra Vélez, se le cayó un rival encima de la rodillo y se le rompió los ligamentos».

«Fue un partido oficial de las Inferiores de la Liga. Esto sucedió tres días antes que la Capital juegue con La Rioja, en el seleccionado Sub 15 y mi hijo estaba convocado», continuó diciendo.

Siguió relatando cómo se dio todo: «Cuando le pasa esto a mi hijo, el profe Grima lo envía a que vea un kinesiólogo, ahí le dolía la rodilla, jugó un rato contra La Rioja, pero tuvo que salir porque era mucho el dolor».

«A la semana siguiente, tenían que jugar el partido de vuelta ante La Rioja y lo seguían mandando al kinesiólogo. Decidimos llevarlo con el doctor Núñez y él mandó a que le hagan una resonancia magnética y ahí le salió que tenía rotos los ligamentos cruzados de la rodilla», concretó.

Confirmó: «La verdad, que la gente del club Tesorieri nunca se preocupó por mi hijo. Después que le hicimos la resonancia, el profe Grima nos dijo que fuéramos al club, que nos iban a reintegrar la plata que gastamos. Fuimos, me atendió un hombre con anteojos, creo que es el tesorero. Este hombre me dijo que tenía que decir que se lesionó jugando para el Sub 15 y le dije que no, que lo hizo jugando contra Vélez. Me reintegraron esa plata y de ahí nunca más me dieron algo».

«Yo fui varias veces al club y no me dejaron entrar, decían que era por esto de las manifestaciones de los hinchas», dijo.

Agregó sobre el tema que le aconsejaron que diga que se lesionó con el Sub 15: «Este hombre del club me dijo que habló con alguien de la Liga y estaba todo solucinado, que vaya por la Maipú, donde está la empresa de seguro y diga que se lesionó con el seleccionado, pero no iba a mentir porque se lesionó jugando para Tesorieri».

Explicó un poco el proceso: «La lesión se produjo en octubre. Después de la primera resonancia, el doctor nos dijo que esperemos ocho meses para ver si mejoraba solo, teníamos que volver en julio, pero por la pandemia volvimos en septiembre y seguía igual, por lo que decidieron hacerla operación el jueves pasado».

Cerró: “Esperemos que desde el club se hagan cargo y nos devuelvan lo que gastamos porque mi hijo se lesionó jugando para ellos y el gasto que hicimos fue de nuestro bolsillo y eso no es lo que corresponde”.