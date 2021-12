Un integrante del cuerpo técnico de Scaloni habló sobre la chance de llevar a Agüero al Mundial de Qatar

“Me pone triste una noticia de este calibre, pero por otro lado está la salud de la persona y en eso hay que acompañar”. La palabra de Roberto Fabián Ayala se refleja en el pensamiento de todos los que integran el actual seleccionado nacional. El conjunto de Lionel Scaloni perdió una pieza clave en la ofensiva con el inesperado retiro de Sergio Agüero del fútbol profesional, aunque priorizan el estado físico y mental del individuo por sobre las posibilidades de competencia del equipo.

Cuando al Ratón le preguntaron si habían evaluado incluirlo dentro de la delegación que viajar a Qatar para disputar la Copa del Mundo en 2022, respondió: “El Kun es jugador de Selección. No hemos pensado nada, no sé el técnico. De momento es reciente, pero seguramente se charlará”. En diálogo con TNT Sports, el integrante del cuerpo técnico de Scaloni dejó entrever que existen chances de que el ahora ex atacante del Barcelona viaje con sus antiguos compañeros.

“Seguro en un futuro hay que ver qué decide hacer él. Su retiro es muy fresco. Nosotros podemos acompañarlo con el apoyo externo y la palabra, lo que sea. Estamos para sostenerlo”, concluyó.

Por otro lado, realizó un balance de lo hecho por Argentina en 2021: “Se cierra un año inolvidable para nosotros, en un contexto difícil, pero con el objetivo alcanzado. Más allá de la obtención de la Copa América, el estar presente nuevamente en un Mundial. Sabemos de la dificultad de las Eliminatorias y hemos clasificado con cuatro partidos de anticipación. Eso nos llena de alegría, pero más de compromiso para seguir mejorando y afrontar lo que viene de la mejor manera”.

¿A qué se debió el gran rendimiento de la Albiceleste? Ayala aceptó que fueron méritos propios y también la baja de los niveles de otras selecciones, mientras que agregó: “En el contexto de jugar sin público, a una selección con bastante recambio le puede jugar a favor sea local o visitante. Los chicos entendieron el mensaje, el grupo entendió que había que aprovechar los momentos individuales y por equipo. La Copa nos dio ese envión en una senda que es difícil sostenerse porque no es 'lo que hiciste' sino 'lo que vas a hacer'. Queremos empezar el 2022 como terminamos este año, ganando”.

Por lo pronto, la Selección ya tiene en agenda cuáles serán los primeros compromisos a afrontar el año próximo: el jueves 27 de enero visitará a Chile en el desierto de Atacama y el martes 1° de febrero recibirá a Colombia en el estadio Monumental de Buenos Aires (por los cotejos correspondientes a las jornadas 15 y 16 de las Eliminatorias Sudamericanas). A fines de marzo, cerrará su participación contra Venezuela (local) y Ecuador (en la altura de Quito).

Sobre Julián Álvarez

“Nos gusta que esté así. Ojalá se estire esta muy buena racha. Es un jugador que ves en cada partido no solo por la presencia en el gol sino porque pesa en determinados momentos. Es una de las alternativas que tiene Scaloni en el ataque”.