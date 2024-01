Un peleador de 23 años murió luego de un trágico accidente en motocicleta

El joven iraní Fariyar Aminipour, de 23 años y estrella emergente de las MMA y Muay Thai, falleció este jueves tras sufrir un accidente de motocicleta en un túnel de Phuket, Tailandia. El percance tuvo lugar en un tramo curvo del túnel de Chaofa West Road, donde el luchador perdió el control de su vehículo y se impactó, lo que le provocó una lesión fatal en la cabeza.

El accidente fue reportado a la comisaría de Chalong a las 8:08 a.m., hora local. A su llegada, los primeros socorristas encontraron al deportista gravemente herido. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital local, los esfuerzos por salvar su vida fueron infructuosos. La policía, encabezada por el teniente coronel Wiriyaphong Srinuanpan, está analizando grabaciones de vigilancia y entrevistando a testigos para esclarecer las circunstancias del siniestro, inicialmente sin indicios de otros vehículos involucrados.

Tiger Muay Thai, el gimnasio donde Aminipour entrenaba y había formado parte de su equipo desde finales de 2022, rindió homenaje al atleta en línea, destacando su rápido ascenso en el circuito profesional y su clasificación entre los diez mejores luchadores de ONE Lumpinee. “Con gran pesar anunciamos el repentino fallecimiento de Fariyar Aminipour. Desde que se unió a nuestro equipo a finales de 2022 con solo experiencia de lucha amateur, el extremadamente talentoso Fariyar se disparó en el mundo profesional de Muay Thai, derrotando a grandes nombres del deporte en eventos de ONE Lumpinee y convirtiéndose en un luchador clasificado entre los 10 primeros. Con sólo 23 años, Fariyar, un león de corazón, ya había logrado mucho y estaba en camino de alcanzar su sueño de convertirse en campeón mundial de la ONE. Fallecido demasiado pronto debido a un trágico accidente, echaremos mucho de menos a Fariyar, que seguirá en nuestros pensamientos”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

El fallecido compitió en ONE Championship, obteniendo cuatro victorias en sus primeros enfrentamientos y sufriendo una única derrota en ONE Friday Fights 46 el pasado 2 de diciembre contra el tailandés Kulabdam Sor Jor Piek Uthai.

Según remarcó The Phuket Express, la circulación de motocicletas en los túneles de Phuket está legalmente prohibida, Aún no se ha confirmado si Aminipour llevaba casco en el momento del accidente. Su cuerpo ha sido trasladado al Hospital Vachira Phuket para la realización de la autopsia correspondiente. Mientras tanto, la comunidad deportiva de Phuket y sus seguidores en todo el mundo lloran la pérdida de un deportista que dejó huella en el ring.